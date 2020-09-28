توقعات الطقس: أمطار رعدية غدًا على 4 مناطق

المواطن - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.
وتوقعت الأرصاد في تقريرها عن الطقس أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال وشرق المملكة.
وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فمن المتوقع أن تسجل منطقة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ42 درجة مئوية، فيما تسجل بيشة أدنى درجة حرارة بـ18 مئوية.
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