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توقعات الطقس اليوم: غبار وأمطار رعدية على 8 مناطق
الحالة تحد من مدى الرؤية الأفقية

توقعات الطقس اليوم: غبار وأمطار رعدية على 8 مناطق

2020/09/23
الساعة 9:09 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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توقعات الطقس اليوم: غبار وأمطار رعدية على 8 مناطق
المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق (الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.

وأشار تقرير توقعات الطقس اليوم إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .


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    3 تعليقات
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    عيسى
    9 ساعة

    التوقعات؛خاطه

    0
    رد
    عيسى
    9 ساعة

    غيرصادقه

    0
    رد
    عيسى
    9 ساعة

    الجوصافي،لايؤجدغبار

    0
    رد


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