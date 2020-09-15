توقعات بتسجيل أعلى درجة حرارة غدًا في مكة المكرمة بـ44 مئوية

المواطن - مكة المكرمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

وتوقعت الأرصاد أن تظل الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فمن المتوقع أن تسجل منطقة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ44 مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة في المملكة بـ29 درجة مئوية.

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