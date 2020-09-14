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توقعات بسحب رعدية غدًا على 4 مناطق
مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة

توقعات بسحب رعدية غدًا على 4 مناطق

2020/09/14
الساعة 8:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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توقعات بسحب رعدية غدًا على 4 مناطق
المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، كما أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت الأرصاد نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.



1 تعليق
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عيسى
4 ساعة

العلم*عندالله

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