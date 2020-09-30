توقعات بمعاودة الحالة المطرية نشاطها في السعودية

المواطن - الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، عودة نشاط الحالة المطرية على عدد من مناطق المملكة.

وفي تغريدة له عبر تويتر، توقع المسند أن تعاود الحالة المطرية نشاطها، ومن المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة اليوم على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وتابع المسند: “من المتوقع أيضًا أن تتشكل السحب فوق حوض الخليج العربي، وقد يهطل منها زخات خفيفة على أجزاء (محدودة جدًا) من شمال الخليج”.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

كما توقعت الأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من شرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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