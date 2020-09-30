توقعات بنمو الإيرادات 10% في ميزانية السعودية 2021

المواطن - الرياض

تضمن البيان التمهيدي لـ ميزانية السعودية 2021، العديد من التوقعات والتقديرات حيث تم تقدير ميزانية المملكة عند 990 مليار ريال للعام المقبل ومن المتوقع نمو إيرادات السعودية بنحو 10% في 2021.

وفي حين تم تقدير إيرادات الميزانية السعودية لعام 2021 عند 846 مليار ريال، أشارت التوقعات التقديرية إلى أن نفقات ميزانية السعودية للعام الجاري ستكون عند 1068 مليار ريال.

ووفق البيان التمهيدي للميزانية، فمن المتوقع تراجع عجز ميزانية السعودية 2021 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني توقعات بتراجع العجز في ميزانية السعودية بنحو النصف في العام المقبل.

تقديرات الميزانية السعودية للأعوام التالية

وفيما يخص الأعوام المقبلة، فهناك تقديرات لميزانية 2022 عند 955 مليار ريال و 2023 عند 941 مليار ريال.

أمّا على صعيد الدين العام، فأشارت التقديرات بوصول الدين العام للسعودية في 2021 إلى 33% من الناتج المحلي.

وعلى صعيد العام الجاري، تم تقدير إيرادات ميزانية السعودية عند 770 مليار ريال، بينما النفقات عند 1068 مليار ريال

إلى ذلك، أشار البيان التمهيدي إلى توقعات بتسجيل ميزانية العام الجاري عجزًا بنسبة 12% من الناتج المحلي.

تراجع الناتج المحلي الحقيقي

وبالنظر إلى توقعات كامل العام 2020، فمن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعًا بنسبة 3.8% أخذًا بعين الاعتبار أداء المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام.

وتشير التوقعات إلى بلوغ التضخم لكامل العام حوالي 3.7% أخذًا بالاعتبار الأثر المرتبط بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات.

كما يتوقع تأثر بعض أسعار السلع المستوردة نتيجة للإجراءات المطبقة لمواجهة الجائحة في الدول المصنعة واختلال سلاسل الإمداد العالمية، بينما يمكن أن يحد من ذلك التطورات على جانب الطلب تأثرًا بتداعيات الجائحة.