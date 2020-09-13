توقع أمطار ورياح غدًا ومكة المكرمة تسجل 45 مئوية

المواطن - مكة المكرمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وتوقعت الأرصاد تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما توقعت الهيئة استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

درجات الحرارة غدًا:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فمن المتوقع أن تسجل كل من مكة المكرمة وحفر الباطن ورفحاء 45 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، فيما تسجل أبها 17 درجة مئوية كأدنى درجة حرارة في السعودية.







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