توقيت الحصص في منصة مدرستي

تقوم منصة مدرستي بوضع مجموعة من الجداول الدراسية الخاصة بالطلاب والتي تحتوي على توقيت الحصص في منصة مدرستي وموعد بدايتها وموعد انتهائها أيضًا بجانب عدد الحصص.

منصة مدرستي

تعتمد منصة مدرستي التعليمية على إرسال ورفع مجموعة من الحصص الدراسية الخاصة بجميع الطلاب بمختلف مراحلها الدراسية المختلفة، حيث تقوم بتنسيق ووضع مجموعة من الجداول الدراسية كل جدول يحتوي على عدد من المحاضرات والحصص الخاصة بالطلاب، ولكل حصة موعد زمني محدد.

يتم بدء الحصة في الموعد المقيد في الجدول الدراسي وينتهي في نفس الموعد المقيد أيضًا، حيث تعتمد المنصة في هذا الأمر على النظام والساعة بشكل كبير جدًا، وهذا لأنها تقوم ببث محاضرات وحصص لجميع الفرق الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية لذلك فهي لا تقوم بشيء بدون جدول ومواعيد محددة.

يتم الالتزام بهذه المواعيد من قبل المعلمين ومن قبل الطلاب أيضًا، حيث يلتزم الطلبة جميعهم بحضور الحصص جميعها واثبات الحضور من خلال المنصة لان الغياب المتكرر دون داعي يؤدي إلى خصم المعلم من درجات وأعمال السنة الخاصة بالطالب كل ترم.

توقيت الحصص في منصة مدرستي المرحلة الابتدائية

المرحلة الابتدائية يتم وضع لها جدول خاص بها يحتوي على الحصص الخاصة بالطلاب والبريك بجميع المواعيد والساعات ويكون في الفترة المسائية والتي تبدأ من الساعة الثالثة عصرًا وتنتهي في الساعة السادسة والنصف مساءً ويحتوي على الحصص التالية:

الحصة الأولى: وتبدأ من الساعة الثالثة عصرًا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً لمدة 30 دقيقة فقط.

الحصة الثانية: وتبدأ في الساعة الثالثة وأربعين دقيقة وتنتهي في الساعة أربعة عصرًا وعشرة دقائق.

الحصة الثالثة: وهي ليست حصة دراسية بل عبارة عن راحة أو بريك يتصف الحصص الدراسية، وتبدأ في تمام الساعة أربعة وعشرة دقائق حتى الساعة الرابعة عصرًا وأربعين دقيقة.

الحصة الرابعة: وتبدأ في تمام الساعة الرابعة وأربعين دقيقة وحتى الساعة الخامسة وعشرة دقائق.

الحصة السادسة: وتبدأ في تمام الساعة السادسة وتنتهي الساعة السادسة والنصف مساءً.

جدول حصص المرحلة المتوسطة

أما بالنسبة للمرحلة المتوسطة فهي من المراحل التي يتم تفعيل الجدول الخاص بالحصص الخاصة بها في الفترة الصباحية ويذكره موقع المواطن في النقاط التالية حيث تبدأ الفترة من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحًا وهو كالتالي:

الحصة الأولى: من الساعة السابعة صباحًا، حتى الساعة السابعة والنصف، وتستغرق الحصة حوالي 30 دقيقة فقط.

الحصة الثانية: من الساعة السابعة وأربعين دقيقة صباحًا، وحتى الساعة الثامنة وعشر دقائق، وتستغرق الحصة حوالي 30 دقيقة.

الحصة الثالثة: من الساعة الثامنة وعشرين دقيقة صباحًا، حتى الساعة الثامنة وخمسين دقيقة، وتستغرق الحصة حوالي 30 دقيقة.

الحصة الرابعة: فسحة صغير يفصل بين الحصص السابقة والتالية، من الساعة الثامنة وخمسين دقيقة، حتى الساعة التاسعة وعشرين دقيقة، وتستغرق الفسحة حوالي 30 دقيقة.

الحصة الخامسة: من الساعة التاسعة وعشرين دقيقة، وتنتهي الحصة في تمام الساعة التاسعة وخمسين دقيقة.

الحصة السادسة: من الساعة العاشرة صباحًا، وتنتهي في تمام الساعة العاشرة والنصف.

جدول حصص المرحلة الثانوية في الفترة الصباحية

هناك جدول خاص بالمرحلة الثانوية في الفترة الصباحية يبدأ من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وهو كالتالي:

الحصة الأولى: من الساعة السابعة حتى السابعة والنصف صباحًا.

الحصة الثانية: من الساعة 7.40 وتنتهي في الساعة 8.10 صباحًا.

الحصة الثالثة: من الساعة 8:20 دقيقة حتى الساعة 8:50 دقيقة.

الحصة الرابعة: فسحة قصيرة بين الحصص تقدر حوالي نصف ساعة.

الحصة الخامسة: من الساعة 9:20 حتى الساعة 9:50 دقيقة صباحًا.

الحصة الأخيرة: من الساعة العاشرة حتى الساعة 10:30 صباحًا.

جدول المرحلة الثانوية في الفترة المسائية

أما بالنسبة توقيت الحصص في منصة مدرستي للفترة المسائية ففيها أيضًا جدول خاص بالمرحلة الثانوية يتم تقسيمه إلى حصص متتالية، من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة السادسة والنصف مساءً، والحصص تسير فيه كالتالي:

الحصة الأولى: من الساعة الثالثة عصرًا وتنتهي في الساعة الثالثة والنصف.

الحصة الثانية: تبدأ من الساعة الرابعة إلا ثلث وتنتهي في الرابعة وعشر دقائق.

الحصة الثالثة: عبارة عن راحة من الساعة الرابعة وعشر دقائق وحتى الخامسة إلا ثلث.

الحصة الرابعة: تبدأ في الساعة الخامسة إلا ثلث وتنتهي في الخامسة وعشر دقائق.

الحصة الخامسة: تبدأ من الساعة الخامسة و20 دقيقة وتنتهي في السادسة إلا عشر دقائق.

الحصة الأخيرة: تبدأ من الساعة السادسة وحتى السادسة والنصف مساءً.

طريقة الحصول على جدول الحصص

ولأن توقيت الحصص في منصة مدرستي عبارة عن جداول فلكل فرقة أو مرحلة دراسية في المنصة كما سبق وذكرنا من قبل لها جدول دراسي خاص لذلك على الطالب ان يتعرف على

أولًا يقوم الطالب بالدخول إلى منصة مدرستي التعليمية.

يقوم بتسجيل الدخول للحساب الشخصي للطالب.

من خلال إدخال البيات وكلمة السر والبريد الإلكتروني الخاص به.

من القائمة الرئيسية قم بالبحث عن المقررات والمصادر.

بعد الدخول إلى قائمة المقررات والمصادر سوف تجد تحت كل مقرر كلمة جدولي قم بالضغط عليها.

ومن ثم تنتقل تلقائيًا إلى صفحة أخرى تحتوي على الجدول الخاص بالمقرر التي قمت بالبحث عنه.

ومن هنا سوف تحصل على جميع الجداول التي تخص المادة وتتعرف على مواعيد الحصص بالكامل.

شارك الخبر