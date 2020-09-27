تويتر كلام جميل عن الحياة

من منا لا يحب الحياة والتفاؤل ويبحث كثير من الأشخاص الذين لديهم حساب شخصي على تويتر عن تويتر كلام جميل عن الحياة وذلك ليتم وضع هاشتاج على التطبيق.

هاشتاج تويتر كلام جميل عن الحياة

علمتني الحياة أن أبكي وحدي كي لا اسبب الحزن لمن حولي وأن أسجل شكواي على أوراقي واحتفظ بها.

سر الحياة الطيبة في صالح الأعمال.

سامح فأنت أيضا أخطأت في يوم ما.

التواضع الحقيقي أصل كل الفضائل.

تفاءلوا فالهموم مثل الغيوم ما تراكمت إلا لتمطر.

الحياة ليست مشكلة يجب حلها ولكنها حقيقة يجب تجربتها.

أن تحيا سعيدًا اربط حياتك بأهداف وليس بأشخاص.

من ظن بالله خيرًا ما خيب الله ظنه أبدًا.

السعادة هي عافية في الدنيا وعفو في الآخرة.

يا رب لي في رجاك خمس أماني رضاك والجنة والغفران والاستراحة والتوفيق.

أن أثمن هدية قد تنالها صديق علي هيئة حياة ترى في عينيه أملا ومن خلفه مقبره.

قناعة ثم ابتسامة لا تحتاج الحياة أكثر من ذلك.

انا لم اتغير ولكن أبتعد عن ما لا يعرف قيمتي لكم حياتكم ولي حياتي.

دائما هناك فرح مختبئ ينتظر استغفارًا ليظهر.

القوة هي أن تدوس على وجعك تحت قدمك وتمشي مبتسمًا أمام كل من ينتظر سقوطك.

شكرا للذين يتركون بنا أشياء سعيدة تجعلنا نبتسم حين تكون الحياة كئيبة.

الأفعال هي التي تؤكد صدق المحبة أما الكلام فالجميع يتكلم.

كل الأعذار كاذبة من يريد يستطيع.

أحب الحياة وأميل لكل شيء جميل فيها

أحب الورد والقهوة وأمي أجمل ما فيها.

الجميل يموت والأخلاق تدوم كن خلوقا.

اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل الصالح.

إذا ضاقت بك الحياة فأوسعها بالاستغفار استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

الأماكن القديمة قصص بلا إنسان وإنما من أجمل الذكريات التي تكون دائمًا في ذكرانا.

ربي انزع من قلبي كل شيء لا تحبه.

إذا ضحك لك الزمان فكن على حذر لأن الزمان لا يضحك طويلاً.

الكلام كالدواء إذا قللت منه نفع وإذا أكثرت منه قتل.

هكذا هي الحياة لقاء بلا موعد وفراق بلا سبب.

تويتر كلام جميل جدا عن الحياة العائلية

موقع المواطن يوضح أجمل العبارات التي يمكن وضعها على تويتر عن الحياة العائلية.

أجمل الأصوات صوت العائلة عندما يضحك الجميع.

لا شيء يستحق العناء أهتم بمن يهتم بك ولا تهتم بمن رحل عنك وعامل كما تعامل وانتهى الأمر.

همها كان الرجل فقيرا فإن كان لديه أسرة فهو غني.

اللهم عائلتي دون اكتفاء وراحة قلب لانهاية لها ولا تريني فيهم مكروه.

الله يكثر الأيام التي تلم ضحكتنا سوا.

يديم الله لمة أهالينا وضحكات أصحابنا والناس اللي تسعدنا.

أهلي نعيم الحياة وعيدي لا يكتمل إلا بقربكم لأنكم أجمل ما في الحياة بالنسبة لي.

يا حافظ النعم أحفظ لي أهلي ومن أحب فلا حياة لي بدونهم.

جميل هي حياتي وعائلتي بخير ونعم الله تحتويني.

عائلتي ضحكات المطر تبلل الحب روحي.

ربي أجعل راحة الدنيا وطمأنينة القلب والروح في قلب عائلتي.

أحمي عائلتي يا الله أنتم فرحتي وسبب سعادتي وفرحتي وأشيائي الجميلة.

يا رب عائلتي ومن أحب في ودائعك فارزقهم لطف القدر وصحة الجسد وجبر الخاطر وعافية الدهر.

عائلتي حفظهم الله من كل مكروه.

الشخص الذي يغضب منك ثم يعود ليتحدث معك بدون عناد فهو شخصيه صافيه وصادقه وأكثر شخص لا يحب أن يخسرك.

من لا يهتم لأمرك اترك أمره الحب جميل لكن الكرامة أجمل لا تجبر أحد عليك ولا تجبر نفسك على أحد.

تويتر كلام جميل عن الحياة الزوجية

الاهتمام لا يتطلب ولا يكلف شيئا وإنما يعني الكثير.

مؤلمة ضربات القلب عندما تضطرب شوقا لأصحابه.

الشخص المهم في حياتك ليس الشخص الذي تشعر بوجوده ولكنه الشخص الذي تشعر بغيابه.

من يريدك لن يضيعك لن يضايقك ولن يهملك من يريدك في حياته يعرف تماما كيف يحافظ عليك.

أصدق حب عندما تحب إنسان ولا تعرف لماذا أحببته.

يظل هناك شخص مختلف في الحضور والحديث دائما حتى نوع السعادة التي يمنحها لك تكون مختلفة.

من اللطافة أن تقدم قبله في الصباح لمن تحب بلا سبب.

أجمل عبارات عن الحياة

إياك أن تتمسك بحب نوعين من البشر شخص لا يحترم وجودك في حياته أو شخص لا يقدر قيمتك.

قد تكسب في يوم ما شخصًا يعادل ما خسرته في حياتك.

بعض الأصدقاء نخجل أن نلقبهم بأصدقاء.

الصديق مثل المرأة تحتاجه لترى نفسك بوضوح.

الصديق الحقيقي هو من يمشي تجاهك عندما يمشي الجميع بعيد عنك.

ان تكون وحيدًا خيرًا لك من أن تبني علاقات مع من لا يستحق.

رغم صعوبة الحياة الأسرية إلا أن للحلال نكهة خاصة.

ربما الابتعاد قاتل لكنه الأفضل من القرب بلا تقدير.

لا أحد يبقى لأحد دمت لي شيئا جميلاً لا ينتهي.

ويا ليت المشاعر ترى ليعرف ذي حقًا حقه.

عندما تنظر بقلبك لا يصبح للعين معنى.

تبتسمين فيفقد الليل وعيه ويكتم القمر تنهده.

أراك اليوم أجمل من رأيت ومن كفيك طهرًا ارتويت بحب مني يا نبعي استقريت.

قد يخجل الحزن من نفسه أحيانًا عندما يغزو المقهورين.

لقد كان حلمي أن يزول همي عند بابك يا كريم يا رب.

الوقت الذي تريد كل شيء انتهي هو وقت البداية.

بالعلم تجذب العقول وبالأخلاق تجذب القلوب.

أكثر الناس نقدًا أكثرهم نقصًا.

وإني أراك بعين قلبي جنة يا من بك مر الحياة تطيب.

ليتني لم أقترب منك أكثر كم كنت أجمل بتفاصيلك الصغيرة.

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