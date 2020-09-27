‎الرئيسية
تكنولوجيا
تويتر يدشن خاصية جديدة لتحجيم المحتوى السلبي

تويتر يدشن خاصية جديدة لتحجيم المحتوى السلبي

2020/09/27
الساعة 11:40 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, تكنولوجيا, جديد الأخبار
28
0
طباعة
تويتر يدشن خاصية جديدة لتحجيم المحتوى السلبي
المواطن - متابعة

دشنت منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” اختباراً جديداً على ميزة ترغب في طرحها على موقعها وذلك لتحجيم نشر مزيد من المحتوى السلبي.

وتساعد الميزة الجديدة في كشف ما إذا كان المستخدمون في المنصة قد اطلعوا أو قرأوا المقالات التي يقومون بإعادة تغريدها مرة أخرى على حساباتهم الشخصية، بحسب موقع “mashable”.

وأضاف الموقع أن القائمين على المنصة سعداء بنجاح الاختبار على الميزة الجديدة، وسوف تبدأ طرح هذه الخاصية قريباً على مستوى العالم.

وأوضح الموقع أن القائمين على منصة التواصل توصلوا إلى أن أكثر من 40 في المئة، طالعوا الأخبار قبل نشرها في خلال فترة التجربة.

وأشارت “تويتر” إلى أنه في بعض الحالات يقرأ الناس المقالات ويتخلون عن إعادة تغريدها، مما يعطي إشارة جيدة.

وستقوم “تويتر” بتغيير واحد على الخاصية قبل إطلاقها على صعيد واسع، فبمجرد أن يرى المستخدم الخاصية، سوف تظهر بحجم أقل في المرات المقبلة.


ذات صلة :
  •  %70 من نتائج بطاقات الاقتراع الملقاة في القمامة لصالح ترامب 
    •
  • تداول تعلن توفير مدير علاقة خاص لتسوية التعاملات المتعلقة بالزكاة
    •
  • أرامكو تكتسح تصنيف فيتش عند A مع نظرة مستقبلية
    •
  • وظائف إدارية شاغرة لدى شركة صلة
    • Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :