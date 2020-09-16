ثنائي النصر وجيوفينكو يُنافسون على لاعب الجولة بـ آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

يُنافس ثنائي النصر عبدالرزاق حمدالله وحارس المرمى براد جونز على جائزة أفضل لاعب ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

اللاعبون المرشحون للأفضل

وكشف الاتحاد الآسيوي عبر موقع الرسمي عن قائمة اللاعبين المرشحين للأفضل في الجولة الثالثة، بجانب المغربي حمدالله وجونز، نجم الهلال، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، لاعب السد القطري، الإسباني سانتي كازورلا.

كما يُنافس لاعب نادي الدحيل، الإيراني رامين رضائيان، ونجم فريق السد القطري، الكوري الجنوبي نام تاي هي، بالإضافة إلى ثنائي نادي العين الإماراتي، كودجو لابا وبايورجان إسلامخان.

ومن المقرر أن يستمر التصويت عبر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرسمي، حتى يوم غد الخميس، قبل أن يتم الإعلان عن اللاعب الفائز بلقب الأفضل في الجولة الثالثة.

تألق ثنائي النصر وجيوفينكو

وتألق حمدالله خلال مباراة النصر ضد سيباهان الإيراني، وسجل هدفين؛ ليتصدر المهاجم المغربي قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف من ثلاث مباريات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاء هدفا المهاجم المغربي من محاولتين على المرمى، وكانت نسبة دقة تمريراته 90.5%، وجمع 8.7 نقطة، بعدما تمكن من التسجيل في المباراة السابعة على التوالي في دوري أبطال آسيا.

وظهر الأسترالي براد جونز بشكل مميز ضد سيباهان الإيراني، وقام بـ6 تصديات، وكانت نسبة نجاحه 78.5%، ليحافظ على نظافة شباكه ويحصد 8.4 نقطة.

وسجل سيباستيان جيوفينكو هدفًا مميزًا من كرة ثابتة، ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز على باختاكور الأوزبكي، ليجمع 7.7 نقطة.

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