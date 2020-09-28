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ثنائي النصر يُزين التشكيلة المثالية لدور الـ16 بـ أبطال آسيا
بعد عبور العالمي على حساب فريق التعاون

ثنائي النصر يُزين التشكيلة المثالية لدور الـ16 بـ أبطال آسيا

2020/09/28
الساعة 10:51 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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ثنائي النصر يُزين التشكيلة المثالية لدور الـ16 بـ أبطال آسيا لاعبو النصر قبل انطلاق مباراة التعاون
المواطن - محمد سمعه
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1 موعد مباراة النصر والأهلي:
2 العالمي يُطارد اللقب الأول له بدوري الأبطال:

زيّن الثنائي سلطان الغنام وعوض خميس، نجما النصر، التشكيلة المثالية لدور الستة عشر لفرق غرب آسيا، في بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2020.

وجاءت التشكيلة كالتالي: “حامد لاك من فريق بيرسبوليس الإيراني بحراسة المرمى، سلطان الغنام، حسين كناني من بيرسيبوليس، عريف لامي من الاستقلال الإيراني، عوض خميس من النصر، عزيز جون من شباب أهلي دبي الإماراتي، ساردود سوبير خود جاييف من نادي باختاكور الأوزبكي، مهدي قائد من الاستقلال، دراجان سيران من باختاكور، إيرين ديرديوك من باختاكور، عيسى أليكاسير من بيرسبوليس”.

نجما النصر في التشكيلة المثالية

موعد مباراة النصر والأهلي:

وسيواجه العالمي في دور الثمانية، فريق الأهلي بعد غد الأربعاء، حيث أسفرت القرعة التي أُجريت اليوم الاثنين عن لقائهما ليكون اللقاء رقم 13 للأندية السعودية بـ دوري أبطال آسيا.

العالمي يُطارد اللقب الأول له بدوري الأبطال:

ويسعى العالمي للمضي قدمًا في دوري أبطال آسيا 2020، من أجل الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

جدير بالذكر أن النصر سيعلن عن ضمه للاعب علي الحسن لاعب نادي الفتح بعد نهاية مشاركته الآسيوية.

 

 


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