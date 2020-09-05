جامعة القصيم تدخل التصنيف الدولي للجامعات العالمية The WUR 2021

المواطن - القصيم

في إنجاز جديد يضاف إلى ما تحقق من إنجازات، دخلت جامعة القصيم، أمس الأول الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020 التصنيف الدولي للجامعات العالمية (THE WUR 2021)؛ لما تقدمه من خدمات تعليمية وبحثية متميزة، وتتويجًا لجهودها في كافة المجالات الأكاديمية.

ويعتبر هذا التصنيف الدولي أحد أهم التصنيفات العالمية للجامعات، حيث يتسم بالحيادية من ناحية الحصول على البيانات واستقراء آراء الباحثين والأكاديميين عن الجامعات حول العالم مقارنة بغيره من التصنيفات الدولية الأخرى.

وكانت الجامعة قد حققت منجزًا سابقًا بدخولها في تصنيف التايمز الدولي ‏(THE Impact Ranking) ذي التأثير النوعي، والذي مهد لدخول الجامعة التصنيف الدولي باعتماد تصنيفها بين الجامعات العالمية.

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