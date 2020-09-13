جامعة سطام ضمن أفضل 8 جامعات ومراكز بحثية وطنية في أبحاث كورونا

المواطن - حسن عسيري - الرياض

كشف التقرير الصادر من مرصد البحث والتطوير والابتكار بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لشهر أغسطس 2020 عن تحقيق جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز المركز الثامن على مستوى جامعات ومؤسسات بحثية وطنية في مجال الأبحاث العلمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وصرح وكيل الجامعات للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري أن جامعة الأمير سطام ساهمت ضمن 21 جامعة و 6 مؤسسات بحثية طبية للتصدي للجائحة والتنبؤ بانتشار الفايروس ومراقبة سلوكه وتفشيه والبحث عن علاجه، وتأتي الجامعة في الترتيب الثامن على مستوى الجامعات والمؤسسات البحثية الوطنية في عدد الأبحاث للتصدي لجائحة كورورنا.

وأكد الدكتور الخضيري اهتمام الجامعة بالبحث العلمي بصورة عامة وهو جزء أساس من خطتها الاستراتيجية، والجامعة حققت مراكز متقدمة في البحث العلمي فقد حصلت على الترتيب السابع على مستوى الجامعات السعودية في قاعدة البيانات العالمية سكوبس لعام 2020 وهذا الاهتمام نتيجة دعم لا محدود من قبل معالي مدير الجامعة أ.د عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، وبجهود مستمرة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.







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