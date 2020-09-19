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جدة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ51 وإجمالي الحالات الحرجة بالمملكة 1166

جدة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ51 وإجمالي الحالات الحرجة بالمملكة 1166

2020/09/19
الساعة 3:50 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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جدة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ51 وإجمالي الحالات الحرجة بالمملكة 1166
المواطن - الرياض
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1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع حالات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1078) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (309430) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (15383) حالة من بينها (1166) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (329271) حالة، توفي منهم (4458) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (551 ) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ جدة 51، مكة المكرمة 50، المدينة المنورة 42، الهفوف 37، ينبع 31، الرياض 29، المبرز 24، بلجرشي 24، الظهران 16، حائل 16، جازان 15.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:

إصابات كورونا الجديدة


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