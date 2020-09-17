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جدة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ55 وإجمالي الوفيات في المملكة 4399
عدد حالات التعافي 307207 و1180 في العناية المركزة

جدة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ55 وإجمالي الوفيات في المملكة 4399

2020/09/17
الساعة 3:57 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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جدة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ55 وإجمالي الوفيات في المملكة 4399
المواطن - الرياض
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1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع إصابات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1203) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (307207) حالات.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (16538) حالة من بينها (1180) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (328144) حالة، توفي منهم (4399) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (593) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ جدة 55، مكة المكرمة 50، المدينة المنورة 40، الرياض 39، الهفوف 38، الدمام 25، المبرز 21، ينبع 21، حائل20، عرعر 18.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:

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