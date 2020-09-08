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جدة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ62 حالة وإجمالي الوفيات بالمملكة 4137
الحالات النشطة 19854 منها 1428 في العناية المركزة

جدة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ62 حالة وإجمالي الوفيات بالمملكة 4137

2020/09/08
الساعة 3:51 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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جدة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ62 حالة وإجمالي الوفيات بالمملكة 4137
المواطن - الرياض
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1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع حالات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (623) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (298246) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (19854) حالة من بينها (1428) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (322237) حالة، توفي منهم (4137) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (781) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ جدة 62، مكة المكرمة 58، المدينة المنورة 51، الدمام 50، الرياض 43، الهفوف 36، المبرز 32، القطيف 31، ينبع 28.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:

كورونا



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