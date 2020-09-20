جدة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ62 حالة وإجمالي الحالات الحرجة بالمملكة 1138

المواطن - الرياض
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كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1009) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (310439) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (14830) حالة من بينها (1138) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (329754) حالة، توفي منهم (4485) حالة.
توزيع إصابات كورونا الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (483) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ جدة 64، مكة المكرمة 42، الهفوف 41، الرياض 30، المدينة المنورة 23، الظهران 22، ينبع 19، الدمام 17، الجبيل 12، المبرز 11، حائل 10.
كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:
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