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جدة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ53 إصابة وإجمالي الوفيات بالمملكة 4599
الحالات النشطة 12456 منها 1090 في العناية المركزة

جدة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ53 إصابة وإجمالي الوفيات بالمملكة 4599

2020/09/24
الساعة 3:59 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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جدة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ53 إصابة وإجمالي الوفيات بالمملكة 4599
المواطن - الرياض
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1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع حالات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1007) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (314793) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (12456) حالة من بينها (1090) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (331857) حالة، توفي منهم (4599) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (498 ) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ جدة 53، الهفوف 50، مكة المكرمة 46، الدمام 38، الرياض 36، بلجرشي 25، المدينة المنورة 22، نجران 14، القطيف 11، المبرز 10.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:

حالات كورونا الجديدة


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