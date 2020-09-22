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جدة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ66 إصابة وإجمالي الحالات النشطة 13572
1121 حالة في العناية المركزة وحصيلة الوفيات 4542

جدة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ66 إصابة وإجمالي الحالات النشطة 13572

2020/09/22
الساعة 3:57 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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جدة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ66 إصابة وإجمالي الحالات النشطة 13572
المواطن - الرياض
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1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع حالات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1185) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (312,684) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (13572) حالة من بينها (1121) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (330798) حالة، توفي منهم (4542) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (552) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ جدة 66، مكة المكرمة 53، الهفوف 42، المدينة المنورة 33، الرياض 33، الدمام 31، المبرز 23، حائل 21، خميس مشيط 20.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:

حالات كورونا الجديدة


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