جدول الاختبارات القبلية لقياس الفاقد التعليمي بتعليم رجال ألمع

المواطن- محمد الغبيشي- رجال ألمع

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع ممثلةً في قسم الإشراف التربوي – فريق مؤشرات الأداء الإشرافي والمدرسي عن مواعيد الاختبارات القبلية حسب الجدول المرفق بهدف قياس الفاقد التعليمي للفصل الدراسي الثاني من العام 1441/1440 هـ

أهمية الاختبارات القبلية

وأهاب مدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العُمري بأولياء الأمور بحسن التهيئة والاستعداد الأمثل لهذا النوع من الاختبارات :” لما لها من أثر على أبنائنا وبناتنا لمعرفة مقدار ما اكتسبوه في الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي”.

قياس الفاقد التعليمي

ويسعى فريق مؤشرات الأداء الإشرافي والمدرسي لقياس الفاقد التعليمي وأساليب تعويضه لتبقى عملية التعلم مستمرة دون انقطاع أو حصول فاقد تعليمي يخل بنواتج التعلم.

وأشاد بدور فرق العمل في الميدان من قادة وقائدات ومعلمين ومعلمات والكادر الإداري بالإضافة لجهود الإشراف التربوي وفريق مؤشرات الأداء الإشرافي والمدرسي، داعيًا للجميع بالتوفيق والسداد وأن يحقق قياس الفاقد التعليمي الأهداف المرجوة.

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