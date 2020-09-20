جدول ايام التبويض بعد الدورة

التبويض لدى المرأة هو أحد عوامل حدوث الحمل لدى المرأة ولذلك يجب أن تتعرفي على جدول ايام التبويض بعد الدورة الشهرية مما قد يساعد على زيادة فرص الحمل لدى المرأة.

الإباضة عند المرأة

تحدث الإباضة لدى المرأة حينما تنطلق البويضة من المبيض وتنتقل بعد ذلك إلى قناة فالوب لكي يتم تخصيبها من الحيوان المنوي عند حدوث الجماع.

وينتج عن هذا التخصيب حدوث حمل لدى المرأة ومن الجدير بالذكر هنا أن الحمل قد يحدث في الخمس أيام التي قد تسبق مرحلة الإباضة أو عندما تحدث الإباضة ولكن قد تكون الأيام الثلاثة التي تسبق الإباضة مباشرة هي الأيام التي تكون المرأة فيها أكثر خصوبة مقارنة بباقي الأيام.

وسوف نوضح لكم في هذا المقال على موقع المواطن جدول ايام التبويض بعد الدورة بالإضافة إلى أهم المعلومات عن التبويض لدى المرأة وذلك في السطور التالية.

جدول ايام التبويض بعد الدورة

لا يمكن أن يصير الحمل لدى المرأة إلا في أيام التبويض ويمكن لأي امرأة أن تتعرف على فترة التبويض لديها عن طريق حساب مواعيد الدورة الشهرية التي تمر عليها ولا يحدث هذا الأمر إلا إن كانت الدورة الشهرية منتظمة لدى المرأة وعلى ذلك فإن كانت الدورة الشهرية لدى المرأة تحدث كل 28 يوم وتستمر إلى حوالي أربع أيام فبذلك تكون منتظمة ويمكن على أساسها احتساب ميعاد الإباضة الذي سيكون في اليوم الرابع عشر وذلك من أول يوم في الدورة الشهرية لكن فترة الخصوبة لدى المرأة والتي يكون احتمال حدوث الحمل بها بنسبة كبيرة هو من اليوم العاشر للدورة وحتى اليوم الخامس عشر.

ولكن إن كانت الدورة الشهرية لدى المرأة غير منتظمة ويحدث ذلك عندما تأتي الدورة كل 32 يوم أو أكثر وعليها في هذه الحالة أن تلجأ إلى الطبيب لتتعرف على أسباب عدم انتظامها وتعالج هذه المشكلة بشكل جيد حتى يحدث التبويض لديها بشكل طبيعي.

حساب فترة التبويض لدى المرأة

قبل أن نوضح حساب أيام التبويض يجب أن نعرف جيدًا أن الدورة الشهرية في الوضع الطبيعي عند السيدات تأتي كل 28 يوم أو 32 يوم ولكن قد تكون الدورة الشهرية أقصر أو أطول عند بعض السيدات الأخريات فهذا الأمر يختلف كثيرًا من امرأة إلى أخرى بناء على حالتها الصحية وعمرها والعديد من الأمور الأخرى.

وفي العادة قد تتراوح مدة الدورة الشهرية من ثلاث أيام إلى حوالي سبع أيام وقد يختلف هذا الأمر من امرأة لأخرى ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض التغيرات التي يمكن أن تحدث للمرأة أثناء هذه الفترة التي تكون قبل ميعاد الإباضة.

وعلى ذلك فقد وضحت لنا الكلية الأمريكية لأطباء النساء أن الإباضة قد تحدث قبل مرور 14 يوم على ميعاد نزول الدورة الشهرية وذلك لدى المرأة التي تأتيها الدورة بشكل منتظم وطبيعي كل 28 يوم.

أسباب ضعف الإباضة لدى المرأة

توجد عدة أسباب هامة قد تؤثر على المرأة وتؤدي إلى ضعف التبويض لديها بشكل كبير ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:

المرأة التي يكون لديها معدل مفرط من السمنة قد يؤثر ذلك على التبويض لديها ويمكن أن يتسبب لها بحدوث تكيس في المبايض بالإضافة إلى حدوث دهون على المبيض مما يؤدي ضعف التبويض بشكل كبير.

وجود خلل في بعض الهرمونات بجسم المرأة مثل خلل هرمون الغدة الدرقية أو الغدة النخامية مما يؤدي إلى وجود ضعف في التبويض لديها وقد تستوجب حالتها تناول بعض الأدوية المساعدة على تنظيم عملية التبويض وضبط الهرمونات في الجسم.

وجود خلل في هرمونات الأنوثة مثل هرمون التستوستيرون والبروجيسترون قد يؤدي إلى حدوث خلل في التبويض أو وجود كسل في منطقة المبايض مما يستوجب العلاج.

طرق زيادة التبويض لدى المرأة

توجد العديد من الوسائل التي يمكن أن تؤدي إلى تنشيط التبويض مما يؤدي إلى زيادة فرص حدوث الحمل لدى المرأة ففي بعض الأوقات قد لا يوجد لدى المرأة أي مشكلات إلا أن عملية التبويض لديها غير طبيعية مما يؤدي إلى ضعف الخصوبة ولذلك فتوجد بعض الأمور التي يمكن أن تزيد من نسب الخصوبة ومنها ما يلي:

يمكن للمرأة أن تقوم بتناول المنشطات التي تساهم في تنشيط المبيض مما يؤدي إلى زيادة التبويض لديها ومن الجدير بالذكر أنه يجب عليك استشارة الطبيب قبل تناول أي منشطات حتى لا يؤثر ذلك على صحتك أو يتسبب بحدوث مضاعفات خطيرة.

توجد أيضًا بعض المشروبات الهامة التي يمكن أن تفيد في زيادة معدل التبويض فوفقًا لبعض الدراسات الطبية فإن عشبة الميرامية من أهم الأعشاب تساعد في تنشيط عملية التبويض وتساعد أيضًا في تنظيم الهرمونات لدى المرأة.

كما أن القسط الهندي يعتبر من الأعشاب التي تساهم في تنظيم الهرمونات وتنشط التبويض وتزيد من فرص الحمل.

يجب أن تحرص المرأة على الراحة النفسية والاسترخاء فالتوتر النفسي هو أكبر شيء يمكن أن يؤثر على التبويض ولكن إذا حرصت المرأة على التخلص من التوترات النفسية بقدر الإمكان فهذا الأمر قد يساعد في ضبط معدل التبويض بشكل كبير.

الحرص على اتباع نظام غذائي صحي يساهم في تقليل الوزن حتى تعود الأمور إلى طبيعتها ويصبح نسبة التبويض عالية ومناسبة.

يجب أن تحرص المرأة أيضًا على ممارسة الأنشطة الرياضية بشكل منتظم مما يقلل من معدل السمنة والدهون في الجسم ويؤثر على الصحة إيجابيًا ويؤدي إلى تنظيم معدل التبويض لدى المرأة.

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