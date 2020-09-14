جدول ايام التبويض عند المراة

يعتبر جدول ايام التبويض عند المراة من أهم الأشياء التي تشغل بال كل السيدات المهتمات بانتظار حدوث الحمل لمعرفة اليوم المناسب لاكتمال البويضة وبالتالي تكون السيدة جاهزة نفسيًا لحدوث الحمل.

عملية التبويض

تعرف عملية التبويض في المجمل بعملية الإباضة والتي تعتبر العملية الأهم بالنسبة للعمليات الحيوية في جسم المرأة ويكون المحرك أساسي لها والمسئول الأول هو المبيض سواء الأيمن أو الأيسر وبالتالي تكمن مدى جودة وسلامة عملية التبويض ترتبط بالمبيض وسلامته.

وحسب ما سنجد في موقع المواطن فإن هذه العملية لا تقتصر على السيدة المتزوجة، فإن حساب جدول ايام التبويض عند المراة مرتبط أيضًا بالفتيات التي لم يتزوجن، وخاصة أن فترة التبويض تحدث بعد انتهاء الدورة الشهرية مباشرة.

يتم ذلك بإطلاق بويضة ناضجة مكتملة النمو من أحد المبيضين ويكون الإطلاق بالتناوب الشهري ما بين المبايض وبعد انطلاقها تتجه بشكل تلقائي إلى قناة فالوب، وتظل البويضة ناضجة داخل القناة جاهزة للتخصيب من قبل الحيوانات المنوية في حالة السيدة المتزوجة.

في مرحلة الجماع تدخل الحيوانات المنوية إلى القناة لتخصيب البويضة وبعد أن يحدث تخصيب للبويضة تذهب البويضة إلى الرحم لكي تلتصق في جداره وبالتالي يحدث الحمل.

التبويض عند الفتيات الغير متزوجات

تختلف عملية التبويض في حالة كانت الفتاة غير متزوجة وفيه أن تذهب البويضة الناضجة فور انطلاقها من المبيض إلى قناة فالوب وتظل ماكثة هناك وفي حالة عدم حدوث أي تخصيب لها فإنها تتجه بشكل مباشر إلى الرحم وتلتصق بجداره ويبدأ دم الطمث في التجميع وبعدها ينزل دم الدورة الشهرية.

جدول أيام التبويض عند المراة

كما سبق وذكرنا أن عملية التبويض من أهم العمليات في حياة السيدات والفتيات لذلك يحرصن جميعا على حساب جدول ايام التبويض عند المراة لتعرفن موعد التخصيب بشكل محدد وبالتالي يكن في أتم استعداد لحدوث الحمل بشكل سريع وآمن.

حساب أيام التبويض

اختلفت النساء على مر العصور في حساب جدول ايام التبويض عند المراة في مختلف الحضارات ولكن هناك ثوابت في هذا الموضوع ولحساب التبويض بشكل دقيق، فإن من المعروف أن الدورة الشهرية لدى السيدات من 28-32 يوم وتختلف هذه المدة على حسب طبيعة جسم السيدة.

كما أن متوسط أيام الدورة الشهرية لدى كل السيدات من 3 أيام إلى 7 أيام تبعًا لاختلاف طبيعة كل جسم وبالتالي وطبقًا للحسابات فإن عملية التبويض تحدث قبل 14 يوم من مجيء الدورة الشهرية التي تليها.

حساب أيام التبويض لمنع الحمل

رغم استخدام جدول ايام التبويض عند المراة لحساب الاستعداد والجهازية للحمل يمكن أيضًا أن يتم استخدام أيام التبويض لمنع الحمل لدى النساء، حيث أن السيدات تعرفن موعد التبويض وبالتالي يتجنبن حدوث أي جماع في هذه الفترة تجنبًا لحدوث الحمل.

وتكون هذه الطريقة فعالة وآمنة بعيدًا عن كل أدوية وحبوب منع الحمل المضرة بشكل كيميائي على الجسم وغالبًا هذه الطريقة كانت مستغلة قديمًا.

أعراض حدوث عملية التبويض

عند دخول السيدة في عملية التبويض ومرحلة التخصيب سوف تلاحظ حدوث مجموعة من التغيرات والأعراض التي تظهر عليها ويكون ذلك بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث داخل الجسم وتؤثر على العديد من الأشياء والانفعالات ومنها:

قبل دخول السيدة في مرحلة التبويض تبدأ إفرازات لزجة تنزل من عنق الرحم تشبه بياض البيض وتكون سابقة لهذه الفترة.

ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل بسيط في هذه الفترة بسبب التغيرات الهرمونية.

الإحساس بوجع بسيط في منطقة البطن بسبب اختراق البويضة للمبيض واستعدادها للخروج.

الإحساس بالتقلصات وبعض التشنجات في الرحم.

شعور السيدة بألم بسيط عند لمس الثدي ويكون ذلك بسبب ارتفاع مستوى الهرمونات في الجسم.

إذا تم عمل تحليل لهرمون الحمل في المختبر في هذه الفترة ستجد السيدة أن الهرمون مرتفع بالفعل في هذه الفترة.

حقائق رئيسية عن فترة التبويض

بعد ذكر جدول ايام التبويض عند المراة وكيف يمكن حساب أيام التبويض والاستفادة بذلك في حدوث الحمل أو الاستفادة منه لمنع الحمل يجب أن نذكر بعض الحقائق الهامة عن التبويض وهي كالتالي:

من الطبيعي أن يتم إطلاق بويضة واحدة من كل مبيض بالتناوب مع المبيض التالي ويكون ذلك بشكل شهري.

عمر البويضة الناضجة بعد انطلاقها من المبيض تكون من 12-24 ساعة.

يمكن أن يؤثر مدى التعب والإجهاد الذي تعيشه السيدة على جودة عملية التبويض لديها.

قد يحدث نزول لبعض قطرات من الدم البسيط الفاتح لدى بعض السيدات في فترة التبويض.

نصائح هامة للمرأة

هناك مجموعة من النصائح يقدمها خبراء الصحة الإنجابية لكل سيدة تفكر في انتظار الحمل وخاصة بعد اتباع كل النصائح الخاصة بأيام التبويض وهناك نصائح عامة نقدمها لكل النساء ومنها:

ممارسة الجماع: يجب من كل زوجين الحرص على ممارسة العلاقة الحميمة بانتظام وخاصة في أثناء فترة التبويض لضمان حدوث الحمل.

الاستلقاء على الظهر: يجب على السيدة بعد الانتهاء من الجماع أن تستلقي على ظهرها وذلك لإعطاء الفرصة الكاملة للحيوانات المنوية لتصل إلى الرحم بشكل سليم وآمن.

خلق مناخ جيد للحيوانات المنوية: يكون هذا عن طريق الابتعاد عن البخاخات المهبلية ذات الروائح النفاذة والمرطبات الصناعية والغسول المهبلي وخاصة أن هذه المواد تعمل على تغيير حموضة المهبل وبالتالي تقل درجة استجابته للحيوانات المنوية.

الوزن المثالي: الوزن المختل إما بالزيادة المفرطة أو بالنحافة الزائدة يعمل على اضطراب عملية التبويض بشكل أساسي وبالتالي اختلال الهرمونات الأنثوية.







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