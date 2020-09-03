جريمة مأساوية.. ألمانية تقتل 5 من أطفالها وتحاول الانتحار

المواطن - متابعة

استيقظت مدينة زولينغن الألمانية على جريمة مأساوية حيث قتلت أم أطفالها الخمسة داخل إحدى الشقق في عمارة سكنية وحاولت الانتحار.

وأكدت وسائل إعلام ألمانية أن الشرطة وصلت الشقة بعد أن لجأت إليها امرأة مسنة من مدينة مونشنغلادباخ قالت إن ابنتها البالغة من العمر 27 عامًا قتلت خمسة من أطفالها، وغادرت المنزل مع السادس بهدف الانتحار، وأوضحت أن الأطفال القتلى في سن عام وعامين وثلاثة وستة وثمانية أعوام.

وذكرت المصادر الصحفية أن والدة الأطفال حاولت الانتحار تحت عجلات القطار في محطة بمدينة دوسلدورف، وتعرضت لإصابات بليغة لكنها نجت ووُضعت تحت حراسة الشرطة، فيما عثرت الشرطة على نجلها الأخير (11 عامًا)، وهو بصحة جيدة وموجود حاليًا مع جدته.

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