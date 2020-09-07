جستنيه ردًا على بيان النصر: ستظهر الحقيقة مهما حدث

المواطن - محمد سمعه

رد الإعلامي والناقد الرياضي عدنان جستنيه الناقد الحصري لـ قناة 24 الرياضية على بيان نادي النصر الذي أصدره اليوم الاثنين، نافيًا من خلاله وجود أي تفاوض مباشر مع فهد المولد وفواز القرني لاعبي الاتحاد بالفترة الأخيرة.

تعليق جستنيه على بيان النصر

وكتب جستنيه عبر حسابه في “تويتر” اليوم: “الحقيقة ستظهر ولو بعد حين ومهما حدث استنادًا لمبدأ الشفافية والوضوح فإنني أحب أن أوكد للجمهور الاتحادي والشارع الرياضي من مصادري الخاصة الاتحادية أن إدارة النادي عازمة بقوة وحازمة في رفع شكوى رسمية للجهات المعنية ولن تتهاون في حقوق النادي وفقًا لأنظمة تطبق على الجميع وستحافظ على “هيبة” العميد”.

وجاء بيان العالمي كالتالي: “استنادًا لمبدأ الشفافية والوضوح الذي ينتهجه مجلس إدارة النادي مع جماهير العالمي، خاصة عندما يتم الزج باسم النادي في اتهامات باطلة مثل اتهام عبدالرحمن الحلافي المشرف على الكرة بالتفاوض مع فهد المولد وفواز القرني، والنادي ينفي هذا الخبر بشكل قاطع”.

وأضاف بيان النصر: ” حقيقة ما حدث هو اتصال قبل شهر تقريبًا بين رئيس النادي صفوان السويكت ورئيس نادي الاتحاد، وبسؤاله حول إمكانية التفاوض بشأن إعارة أو انتقال لاعبين من نادي الاتحاد للعالمي، رد رئيس الاتحاد بتأجيل دراسة الأمر والرد بشأنه مستقبلًا”. النصر يتعهد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين وتابع بيان النادي: “وبعد مباراة العالمي مع الاتحاد، تقابل الحلافي مع رئيس الاتحاد، وتكرر الحديث في ذات الموضوع، والنادي في هذا الإيضاح لا يغفل رصيده لكل من اتهم النادي ومسؤوليه وأساء لهم عبر وسائل الإعلام بلا إثبات، ولذلك فإن الإدارة القانونية رصدت التجاوزات وبدأت باتخاذ الإجراءات القانونية”.







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