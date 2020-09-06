جستنيه لـ ياسر المسحل: أملنا فيك كان كبيرًا ولكن !

المواطن - محمد سمعه

شن الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه هجومًا ناريًا على ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم واصفًا رئاسته لاتحاد القدم بأنها جعلت المؤسسة بلا هيبة.

وكتب جستنيه اليوم الأحد عبر حسابه في “تويتر” : “كان أملنا كبيرًا وعشمنا أكبر في الأستاذ ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، فاهم للأنظمة، متعلم ومثقف من عائلة رياضية مرموقة خبرات متعددة سفير الكرة السعودية في مناصب قارية ودولية لكن للأسف اتحادنا بلا هيبة رئيس لجان شايف ما شفش حاجة، الشفافية معدومة يا خسارة، الزين ما يكمل”.

اتحاد ياسر المسحل ولجنة الحكام في مرمى الانتقادات

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم بالإضافة للجنة الحكام تعرضا لانتقادات شديدة بسبب أداء الحكام في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ استئناف المباريات في الرابع من أغسطس الماضي.

وطلب جستنيه من اتحاد القدم تعليقًا على لقطة عبدالرحمن الحلافي مشرف الكرة بنادي النصر مع الحكم الكرواتي إيفان بيبك حكم لقاء الاتحاد والنصر الأخير، حيث دخل الثنائي في حديث جانبي بين شوطي المباراة.

الهلال بطل الدوري للمرة الـ16

وكان نادي الهلال تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الـ16 في تاريخه، بعد الفوز على الحزم بنتيجة 4-1 في الجولة الـ28 من الدوري.

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