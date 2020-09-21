جسم أخضر يشبه الطبق الطائر في سماء ليفربول!

المواطن - متابعة

أظهرت صورة جسمًا مجهولًا يتوهج بلون أخضر في سماء ليفربول هذا الأسبوع.

وكشف رجل، طلب عدم الكشف عن هويته، بحسب نيويورك بوست، أنه كان مع صديقته عند رؤية جسم أخضر متوهج في 7 أغسطس نحو الساعة 2:45 صباحًا.

وقال الرجل: “كنت أنا وصديقتي في منزلها في بريسكوت، عندما سمعنا ضوضاء عالية بالخارج، مثل طائرة، لذلك نظرنا من النافذة ورأينا الكائن. وبدا كطبق طائر، مثل الحلوى، بقي هناك لبضع ثوانٍ فقط، ثم طار عبر السحب وذهب في الاتجاه الجنوبي الشرقي، نحو Huyton وHalewood”.

وتابع: “ليس لدينا أي فكرة عما كان عليه، اعتقدنا أنه قد يكون انعكاسًا لشيء ما في الغرفة، لكننا فحصنا كل شيء ولم تكن هناك شاشات أو أي شيء من هذا القبيل، تُركنا في حيرة فعلًا. لم أرَ شيئًا كهذا من قبل، رأيت أشياء في السماء من قبل واعتقدت أنه قد يكون جسمًا طائرًا غامضًا، لكنني أدركت بعد ذلك أنها كانت مجرد طائرة هليكوبتر أو شيء من هذا القبيل”.

وأوضح الرجل: “لكن هذا كان على شكل جسم غامض، كان أخضر وصاخبًا، لا أدري ماذا يمكن أن يكون أيضًا”.

شارك الخبر