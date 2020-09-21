جمال النجادة تتبرأ من إهانة النيابة العامة في الكويت

المواطن - متابعة

تبرأت الفاشنستا الكويتية جمال النجادة من مقطع صوتي- يقال إنه يخصها- تهين فيه النيابة العامة الكويتية وتتحدث بألفاظ غير مقبولة.

وكانت صحيفة القبس الكويتية نشرت أمس خبرًا مقتضبًا نقلًا عن مصادرها قالت فيه: إن النيابة العامة أصدرت أمرًا بضبط وإحضار الفاشنستا جمال النجادة على خلفية إساءتها للنيابة العامة في تسجيل صوتي متداول عبر مواقع التواصل.

جمال النجادة تدافع عن نفسها:

وفي أول رد فعل لها أنكرت النجادة المقطع الصوتي وقالت: إنه مفبرك وأنها تفاجأت به كغيرها من الكويتيين.

وقالت النجادة: إن أعدائي استخدموا برامج لتقليد صوتي ونشر محتوى يسيء إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية.

مشاهير الكويت:

يذكر أن الكويت كانت قد أعلنت لائحة لعدد من مشاهير مواقع التواصل متهمين بقضايا غسل أموال وتهرب من الضرائب، وشملت القائمة أكثر من 20 شخصًا، وصدر بحق بعضهم قرارات بالمنع من السفر.

من هي النجادة ؟

يذكر أن النجادة هي فاشينيستا كويتية، وهي ممثلة ومصممة أزياء من مواليد منطقة كاضمة في الكويت في 7 أغسطس 1975م، وهي كويتية الأصل تهوى الأعمال الحرة، وتعمل في مجال الأزياء الخاصة بالمرأة والرجل.

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