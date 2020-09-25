جمانا تضئ منزل الراصد الجوي علي مشهور

المواطن - علي شيبان - جازان

رُزق الراصد الجوي الأستاذ علي مشهور بمحافظة الطوال بجازان بمولودة جديدة اتفق وحرمه على تسميتها “جمانا” لتضيء منزل الراصد الجوي المشهور،

وتلقي الراصد الجوي “المشهور” التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من الأهل والأصدقاء والأقارب بالاتصال والرسائل.

“المواطن” تهنئ وتبارك للراصد الجوي علي مشهور، وجعلها الله من مواليد السعادة، ومن حفظة كتابه الكريم وقرة عين لوالديها.

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