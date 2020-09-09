جماهير الهلال: اليوم ليلة بطل آسيا والدوري

المواطن - محمد سمعه

تستعد جماهير نادي الهلال اليوم الأربعاء، للاحتفال بالتتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة السادسة عشرة في تاريخ النادي، وذلك بعد نهاية مباراة الفريق الأزرق ضد الشباب في الجولة الثلاثين والأخيرة.

موعد وملعب مباراة الهلال والشباب

وسيواجه الأزرق، فريق الليث في تمام الساعة الثامنة والنصف وخمس دقائق مساءً على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ودشن جمهور الأزرق وسم “ليلة بطل آسيا والدوري” الذي أثار تفاعل الكثير من المغردين، وذلك تعبيرًا عن فرحتهم برؤية فريقهم بطلًا للدوري بعد أن خسره في موسم 2018/2019 لمصلحة نادي النصر بفارق نقطة واحدة في ذلك الوقت.

رباعية الهلال في الحزم تحسم له الدوري

وكان الزعيم تُوج بلقب الدوري يوم 29 أغسطس الماضي، وذلك بعد الفوز على نادي الحزم في الجولة الثامنة والعشرين برباعية مقابل هدف.

وفي وقت سابق، استقرت إدارة نادي الشباب، في وقت سابق على إقامة ممر شرفي لنجوم الفريق الكروي الأول بـ الهلال، وذلك بعد فوزهم بالدوري.

ولكن يُوجد أمر قد يمنع الليث من إقامة الممر الشرفي لنجوم الزعيم، وذلك في حال عدم صدور قرار رسمي من رابطة الدوري السعودي لفعل هذا الأمر من قبل لاعبي الشباب.

وكانت إدارة الوحدة خططت لإقامة ممر شرفي للاعبي أزرق العاصمة وذلك قبل مباراة الفريقين الجمعة الماضية في الدوري، لكن الممر لم يُقم؛ وذلك بسبب البروتوكول الذي ينص على عدم إقامة ممر شرفي للفريق المُتوج بالبطولة إلا بإخطار من رابطة دوري المحترفين وفقًا لـ صحيفة “الجزيرة”.







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