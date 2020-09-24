جنود أتراك يرمون محتجزين من مروحية!

المواطن - متابعة

أكدت سجلات مستشفى تركي ما تداولته وسائل إعلام محلية قبل أيام عن إلقاء جنود أتراك مواطنين اثنين من مروحية عسكرية، حيث تعرض أحدهما لإصابات خطيرة، بينما يعاني الثاني من فقدان للذاكرة.

غير أن والي مدينة فان نفى هذه الأنباء، قائلاً إن أحد الرجلين سقط من منحدر صخري أثناء فراره من الجنود.

وألقي عثمان شيبان وثروت تورغوت، اللذان كانا محتجزين بمنطقة تشاتاك في فان شرق البلاد، من مروحية عسكرية، بحسب العربية.

واحتجز الجنود الرجلين خلال عملية أمنية في 9 سبتمبر الحالي، وبعد يومين من اختفائهما، تمكنت عائلتاهما من تحديد مكانهما في أحد مشافي فان.

وقالت وكالة أنباء الرافدين إن سجلات المستشفى أكدت إصابة الرجلين إثر سقوطهما من مروحية، مضيفة أن عثمان شيبان يعاني من فقدان في الذاكرة.

ولفتت إلى أنه بعد خروجه من المستشفى الأحد الماضي، أمر المدعي العام في ولاية فان، الثلاثاء، بنقله عنوة إلى مستشفى عسكري.

كما أشارت الوكالة إلى أن ثروت تورغوت ما زال في حالة حرجة، لكن إدارة المستشفى سمحت بنقله إلى محافظة مرسين جنوب البلاد بواسطة سيارة إسعاف، ترافقه أسرته.

وذكر محامو الرجلين أن من أحضروا شيبان وتورغوت إلى المستشفى قالوا لمسؤولي المستشفى إنهما سقطا من مروحية. وبحسب المحامين، فقد تم تضمين هذه المعلومة في تقارير المستشفى.

كما لفت المحامون إلى أنهم حاولوا التحدث إلى شيبان بشأن الواقعة، إلا أنه لا يستطيع وصف ما حدث بعد الاحتجاز، موضحين أنه “في بعض الأحيان يقول ألقوا بنا”.

وانتقد المحامون نقل شيبان بالقوة إلى مستشفى عسكري.

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