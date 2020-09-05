جوهرة الشباب متمسك باللعب لـ الهلال والسبب !!

المواطن - محمد سمعه

عرض أحد نجوم الفريق الكروي الأول بـ الشباب نفسه على نادي الهلال، حيث أعرب عن أمنياته باللعب مع أزرق العاصمة خلال الفترة المقبلة.

القيد يتمنى اللعب بجوار أسطورة الهلال:

وكشف حسن القيد لاعب وسط الليث المُعار إلى أبها رغبته في الانضمام لـ أزرق العاصمة وذلك للعب بجوار النجم محمد الشلهوب، قبل اعتزاله كرة القدم.

وأضاف القيد أنه يتمنى مزاملة الشلهوب في الملاعب، بسبب الموهبة والأخلاق التي يتمتع بها أسطورة الأزرق وذلك وفق حديثه لـ”الرياضية”.

وكان حسن القيد انضم لنادي أبها على سبيل الإعارة من الشباب مطلع عام 2020.

وفي سياق آخر، قررت إدارة نادي الشباب، مفاجأة نجوم أزرق العاصمة وذلك بعد فوزهم بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020 يوم السبت الماضي.

مفاجأة منتظرة من إدارة الشباب لنجوم الأزرق:

وذكر الحساب الرسمي لـ“القناة الرياضية السعودية” عبر “تويتر” أن إدارة الليث استقرت على إقامة ممر شرفي لنجوم أزرق العاصمة وذلك تحية لهم على فوزهم بالدوري في موسم كان صعبًا؛ بسبب تعليق المباريات وعودتها مرة أخرى، جراء فيروس كورونا المُستجد.

وحقق الهلال لقب الدوري رقم 16 في تاريخه، بعد الفوز على الحزم يوم 29 أغسطس الماضي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ومن المنتظر تتويج الزعيم بلقب الدوري، عقب نهاية مباراة الشباب.

يذكر أن الزعيم، كان فاز على نادي الوحدة أمس الجمعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاثية مقابل هدف في مباراة شهدت تألقًا كبيرًا من الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي أحرز الهدف الأول لـ الهلال وجعل الأزرق أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف بموسم واحد في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.







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