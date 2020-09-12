جيرو يرد على اقترابه من الانضمام لـ يوفنتوس الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

رد الفرنسي أوليفيه جيرو لاعب تشيلسي الإنجليزي، على التقارير الصحافية التي تحدثت عن اقترابه من الانضمام لـ يوفنتوس الإيطالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحدث جيرو لوسائل الإعلام الإنجليزية مؤكدًا تمامًا أنه باق مع تشيلسي حتى نهاية عقده، ومضيفًا أن كل ما تردد حول اقترابه من البيانكيري مجرد شائعات.

هدف يوفنتوس شارك مع فرنسا بمونديال روسيا

وكان جيرو انضم إلى تشيلسي في عام 2018 قادمًا من نادي أرسنال الإنجليزي، وشارك مع المنتخب الفرنسي بمونديال روسيا 2018، لكنه لم يسجل أي أهداف بالبطولة رغم أنه مهاجم.

ونجح المهاجم الفرنسي في الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2017/2018 ولقب الدوري الأوروبي موسم 2018/2019 مع تشيلسي.

لامبارد رفض رحيل جيرو

وفي وقت سابق، أكد المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي على رفضه رحيل الفرنسي أوليفيه جيرو.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس البريطانية تصريحات لامبارد الذي أكد على أنه خاطب مجلس إدارة تشيلسي لتجديد عقد جيرو خلال الفترة المقبلة.

وكان فريق يوفنتوس تُوج بلقب الدوري الإيطالي موسم 2019/2020، كما خسر نهائي كأس إيطاليا ضد نابولي، وودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر ضد فريق ليون الفرنسي.

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