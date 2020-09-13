جيش من البعوض يهاجم ولايات أمريكية والضحايا بالمئات

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

غطت أسراب كثيفة من البعوض بعض الولايات الأمريكية، منذ أن وصل إعصار لورا إلى اليابسة وكان أكثرها تضررًا ولاية لويزيانا التي شهدت موت مئات الضحايا من الماشية والخيول.

خسائر المزارعين بسبب البعوض

ووصف المواطنون أسراب البعوض بأنها مثل سحابات سوداء كثيفة، وقال الطبيب البيطري، كريج فونتينوت إن المزارعين فقدوا ما بين 300 إلى 400 رأس من الماشية منذ 27 أغسطس وهو الوقت الذي وصلت فيه العاصفة إلى اليابسة.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن الأسراب كثيفة للغاية لدرجة أن العدد الهائل من اللدغات ترك الخيول والماشية تعاني من فقر الدم أو النزيف تحت الجلد، كما أن الحيوانات أصبحت منهكة بسبب الحركة المستمرة في محاولة لتجنب لدغ الحشرات، وهو ما أثر على إنتاجيتها.

وقال الطبيب فونتينوت إن أحد مربي الغزلان فقد 30 من أصل 110 من الماشية التي يمتلكها وباع الكثير منها، وهو ما تسبب في خسارة تصل إلى 100 ألف دولار، وكل ذلك بسبب الحشرات الماصة للدماء.

وموت الماشية من البعوض ليس بظاهرة جديدة، لكنها ليست شائعة، فكانت آخر واقعة مماثلة في 2005 بعد إعصار ريتا، وقبلها في 2002 بعد إعصار ليلي، حينها واجهت فلوريدا وتكساس مشاكل مماثلة بعد الأعاصير.

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