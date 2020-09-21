حاسبة الجدول الصيني 2020

تحديد جنس الجنين أمر يهم جميع النساء أثناء فترة الحمل لهم ويوجد الكثير من الطرق لتحديد جنس الجنين ومن الطرق التي يعتمدها الصينيين هي طريقة حاسبة الجدول الصيني 2020 يمكنك التعرف أكثر عن ذلك وبعض المعلومات المهمة حول تحديد جنس الجنين.

الجدول الصيني

الكثير من السيدات تلجأ في معرفة نوع الجنين للكثير من الطرق القديمة ومن إحدى الطرق القديمة التي يتم استخدامها من قبل الكثير من النساء هي طريقة حاسبة الجدول الصيني 2020 فهي طريقة يتم استخدامها من قبل 7 قرون سابقة تستخدم في تحديد نوع الجنين بناء على بعض المعلومات التي يتم الحصول عليها من قبل الأم في حاسبة الجدول الصيني قام الصينيون بربط كل من وقت الإخصاب التي حدث فيها والعلوم الفلكية.

ضمن الاعتقادات التي تصدقها في الصين هي تحديد نوع الجنين بتلك الطريقة وتم اكتشافها في الصين بسبب اعتقاداتهم بجميع العلوم الفكية فمن خلال ربط كل من عمر الأم وبين كل من المعدن والخشب والأرض والماء قام الصينيون بتحديد نوع الجنين.

حاسبة الجدول الصيني 2020

يقوم الصينيون باستخدام تلك الطريقة ويتم تحديدها عن طريق أمرين أساسيين:

عمر الأم القمري.

الوقت القمري الذي تم فيه التخصيب وهو الشهر.

يختلف العمر الصيني عن عمر الشخص العادي وهذا بسبب كون الصينيون يقومون بحساب فترة الحمل مع العمر العادي فعند ولادة الطفل في للصيني يعتبر أن عمره كان قد بدأ منذ عام سبق لذا يتم إضافة سنة تزيد عن العمر العادي.

هناك بعض الخطوات التي يجب على الأم القيام بها حتى تعرف جنس الجنين وتلك الخطوات نوضحها من خلال موقع المواطن.

تقوم الأم بحساب عمرها حسب العمر الصيني لها ولا يتم وضع الشهور فلو كان عمر المرأة 30 عاما و6 شهور يتم تجاهل الـ 6 شهور ويحسب العمر 30 فقط.

يتم تحديد وقت التخصيب الذي حدث فيه.

بعد ذلك يتم الاتجاه إلى الجدول وتحديد العمر عن طريق إتباع الصف في الجدول وبعد ذلك يتم إتباع الصف الخاص بوقت التخصيب حسب العمود الخاص به.

لكثير من مستخدمي الجدول الصيني يتم نجاح التحديد بنسبة 90% من الذين قاموا بالقيام بتلك الطريقة يتم النجاح معهم وبالرغم من ذلك لا نسبة النجاح في تلك الطريقة الكبيرة ولكن تلك الطريقة لم يتم إثباتها بشكل علمي إلى الآن ولا يوجد أي صحة في استخدام تلك الطريقة لتحديد نوعية جنس الجنين ويمكن استخدام طرق أخرى أكثر ثقة في ذلك.

ولكن ما يميز تلك الطريقة أنها لا تحتاج الكثير من التعب فكل ما تحتاجه هو معرفة عمر الأم بالصيني ومعرفة وقت حدوث التخصيب حتى أن تلك الطريقة لا تكلف المال بل هي بسيطة وسهلة ولا تكلف أي مبالغ مادية.

أطعمة تساعد في الحمل بذكر

اختلف العلماء حول ذلك ولكنه من الأقوال التي قاليها الكثير والكثير من الأطباء وافقوا على تلك الأقاويل فهناك أقاويل تقول أن الوسط الذي تتم فيها عملية التخصيب لها أهمية في تحديد نوع الجنين وهي مختلفة عن طريقة حاسبة الجدول الصيني 2020.

ففي حالة لو تم التخصيب وكان الحيوان المنوي موجود في وسط قلوي هناك احتمالية بأن يكون الجنين ولد.

أما في حالة لو كان الوسط الذي يتم في التخصيب هو وسط حامضي فسوف يكون الجنين فيه أنثى.

فهناك بعض الأطعمة التي تساعد في جعل وسط المهبل وسط قلوي والتي تساعد في إنجاب الذكور تلك الأطعمة هي:

التوت.

التوابل بجميع أنواعها.

البروكلي.

السبانخ.

الفجل.

الجرجير.

جميع الأطعمة البحرية مثل السلمون والاستاكوزا والجمبري.

جميع الحبوب البيضاء مثل اللوبيا والفاصوليا.

جميع المكسرات مثل الكاجو والفول السوداني.

التين البرشومي.

الموز.

معرفة نوع الجنين من الشهر الأول

أصبح من الممكن الآن معرفة نوع الجنين في الشهور الأولي عن طريق بعض العلامات التي تدل على ذلك وهي طرق يمكن التأكد من خلالها نتيجة حاسبة الجدول الصيني 2020 من الطرق التي تساعد في ظهور نوع وجنس الجنين هي:

حركة الجنين في الرحم هي إحدى الطرق التي يقوم الطبيب بتحديد من خلالها جنس الجنين فلاحظ الأطباء أن الإناث في الرحم يقوموا بالركل كثيرًا لذا في حالة ملاحظة نشاط الجنين وزيادة الركل من المرجح أن الجنين بنت.

عند مراقبة شعر الحامل يتم ملاحظة نوع الجنين فيقال أنه في حالة الحمل بنت يتألق شعر المرأة ويصبح صحي أكثر أما الذكر فيكون الشعر متقصف.

نبض الجنين يختلف من ذكر إلي أنثي فنبض الذكر لا يقل عن 140 نبضة أما نبض الإناث يقل عن عدد

كما أن برودة القدمين المرأة الحامل قد تظهر أيضًا فيقال أن برودة القدم للمرأة الحامل قد يكون لأنها حامل في ذكر.

معلومات خطأ عند النساء

يوجد بعض المعلومات التي تعتقد المرأة أنها صحيح ولكنها لا تمت بالصحة بعلاقة من قديم الزمان كان يعتقد بأن نوع الجنين يتم تحديده من خلال المرأة فبحسب البويضة التي يتم تخصيبها بالحيوان المنوي يتم تحديد أن الجنين ذكر أو أنثي ولمن ذلك غير صحيح إطلاقًا.

يتم تحديد نوع الجنين بحسب الحيوان المنوي الذي يتم إطلاقه من قبل الرجل فكل حيوان منوي له الحق في تحديد نوع الجنين.

جميع البويضات تؤخذ الرمز y ولكن تختلف الحيوانات المنوي بين x، y فلو كان الحيوان المنوي y يصبح الجنين yy إذا يصبح بنت أما إذا كان الجنين x يصبح الجنين xy إذا يكون الجنين ذكر.

ويمكن للحصول علي جنس الجنين بكل سهولة استخدام طريقة حاسبة الجدول الصيني 2020.

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