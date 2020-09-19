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حالة الطقس اليوم .. أمطار ورياح نشطة على 4 مناطق

حالة الطقس اليوم .. أمطار ورياح نشطة على 4 مناطق

2020/09/19
الساعة 11:12 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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حالة الطقس اليوم .. أمطار ورياح نشطة على 4 مناطق
المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة)،فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.


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