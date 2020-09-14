حالة خالد سامي تتدهور.. والقصبي: نحتاج تدخلًا على وجه السرعة

المواطن - الرياض

تدهورت حالة الفنان خالد سامي الصحية بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة الماضية بحسب ما أكده الفنان ناصر القصبي اليوم الاثنين.

حالة خالد سامي الصحية

وكتب ناصر القصبي مناشدًا وزير الصحة توفيق الربيعة قائلًا: الفنان خالد سامي الذي يرقد في مستشفى الحرس بالرياض، ويصارع المرض منذ أكثر من سنة، وضعه الصحي الآن خطير ويتدهور بسرعة.

وتابع القصبي: وأنا أناشد معالي وزير الصحة توفيق الربيعة بسرعة التدخل مشكورًا، وهذا رأي الفريق الطبي لإجراء عملية زراعة الكبد الآن وعلى وجه السرعة وإلا سيموت بين أيدينا.

وكان سامي تعرض لوعكة صحية في سبتمبر من العام 2019 ونقل على إثرها إلى مستشفى الحرس الوطني في الرياض لتلقي العلاج.

معلومات عن خالد سامي

والمعروف أن خالد هو أحد الممثلين أصحاب البصمة في الدراما السعودية، كما سبق أن شارك في الدراما المصرية ممثلًا ومنتجًا، وهو حاصل على شهادة الماجستير في الإخراج من جامعة “كلورادو” بالولايات المتحدة.

وقدم سامي عددًا من المسرحيات مثل تحت الكراسي وعويس التاسع عشر في الثمانينيات التي شاركت في عدد من المهرجانات، فضلًا عن العديد من المسلسلات المصرية والسعودية مثل بوابة المتولي وطاش ما طاش وعائلة أبو رويشد، وأبو العصافير.







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