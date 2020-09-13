حبوب منع الحمل مارفيلون

العديد من النساء حول العالم تبحث عن حبوب منع الحمل وخاصة حبوب منع الحمل مارفيلون لما لهذه الحبوب من قوة فعالة في العمل على منع حدوث الحمل على الرغم من وجود بعض الأضرار لهذه الحبوب.

حبوب منع الحمل

منع الحمل هو وسيلة تقوم بها المرأة لمنع حدوث الحمل لديها وقد تكون هذه الوسيلة عبارة عن عملية لربط بعض الأنسجة في الرحم لمنع الحمل وقد تكون على هيئة حبوب ومن أفضل الحبوب وأكثرها انتشار هو حبوب منع الحمل مارفيلون وسوف نتعرف من خلال موقع المواطن على العديد من الأشياء عن هذه الحبوب.

تعمل حبوب منع الحمل على إيقاف أنتاج البويضات أو تعطيل التصاق البويضة في بطانة الرحم أو العمل على عدم مقابلة الحيوان المنوي للبويضة، وهناك طرق أخرى يمكن من خلالها منع الحمل مثل استخدام حبوب هرمونية تحتوي على هرمون الأستروجين والبروجستين حيث أنهم يقومان بتعطيل عمل وتخفيف سمك البويضة.

ما هي حبوب مارفيلون

تعد حبوب منع الحمل مارفيلون من أفضل أنواع حبوب منع الحمل الهرمونية فهي عبارة عن أقراص تحتوي بداخلها عن عنصرين نشطين وتعتبر الشكل الصناعي لهرمون الأستروجين والبروجستيرون، يجب مراعاة أنه كما يوجد مميزات لحبوب مارفيلون لمنع الحمل فإنه كذلك يوجد بعض الأضرار لهذه الحبوب والتي يجب أخذ الاحتياطات.

أضرار حبوب منع الحمل مارفيلون

هناك بعض الآثار الجانبية التي تسببها حبوب منع الحمل مارفيلون والتي قد تضر بصحة الجسم وتتشابه هذه الأضرار مع معظم أضرار حبوب منع الحمل الأخرى ومن هذه الأضرار حدوث جلطة في الدم أو في الأوردة الدموية، فتزيد حبوب مارفيلون من احتمالية حدوث جلطة في الدم وخاصة في السنة الأولى لتناولها.

عند تناول حبوب منع الحمل التي تحتوي على هرمون بعد الانقطاع عنها لفترة تصل إلى شهر او أكثر فذلك قد يصيب بالجلطة أو هلاك الأوردة الدموية لذلك ينصح باستشارة الطبيب قل العودة لتناول هذه الحبوب مرة أخرى بعد التوقف عنها لفترة من الزمن حتى لا تسبب أي مشاكل قوية.

حدوث تخثر في الأوردة ويعد هذا الضرر من أقبل الإضرار انتشار فهي لا تحدث إلا لقلة من الأشخاص ويكون ذلك عبارة عن تخثر في القدم أو الساق وإذا حدث هذا التخثر فسوف نلاحظ وجود تغير في لون جلد الساق والقدم إلى اللون الأحمر أو اللون الأزرق والشعور بسخونة شديدة في الساق.

تسبب حبوب منع الحمل في الشعور بالصداع وألم شديد في الرأس وذلك بسبب تعود الجسم على وجود الهرمونات بداخله، كما أنه من أضرارها حدوث تغير في الوزن ففي بعض الأوقات يزداد وزن سيدات وينخفض وزن سيدان أخرى بسبب عدم استقرار الهرمونات.

الشعور بمشاكل في الثدي فقد نجد أن الثدي تحجر وتورم بسبب هذه الحبوب ويكون به ألم شديد للغاية، وتغير المزاج عند السيدات التي تتناول هذه الحبوب ففي بعض الأحيان تكون في حالة من الفرح والسعادة وفي بعض الأحيان الأخرى تشعر بالاكتئاب الشديد والانعزال عن الناس فتصبح النفسية هشة وأي شيء يؤثر بها.

حدوث مشاكل قوية في المعدة والشعور بالغثيان ووجع في البطن والإسهال من حبوب مارفيلون لمنع الحمل، حدوث الصداع النصفي وهو من أكثر المشاكل التي يسببها تناول هذه الحبوب فتكون المرأة في حالة دائمة من الصداع النصفي وينصح باستشارة الطبيب عند استمرار هذا الصداع.

موعد استخدام الحبوب

لا يمكن تناول حبوب منع الحمل مارفيلون في أي وقت فهناك أوقات معينة يجب خلالها تناول هذه الحبوب حتى لا تؤثر بشكل سلبي على الجسم فينصح باستخدامها كل يوم في نفس الميعاد وبعد تناول الطعام حتى لا تعمل على هيجان المعدة، وتوجد حبوب منع الحمل بعدة أشكال وتختلف طرق استخدامها من شكل ومن نوع لآخر.

طريقة استعمال حبوب مارفيلون

هناك بعض الطرق التي يجب أتباعها ومعرفتها قبل تناول حبوب منع الحمل مارفيلون وذلك للاستفادة من فوائدها وتجنب الآثار الجانبية لها، يتم أخذ حبة كل يوم في نفس الميعاد وذلك لمدة واحد وعشرون يوم متتالي ثم أخذ استراحة من تناول هذه الحبوب لمدة سبعة أيام قبل العودة لتناولها مرة أخرى.

هناك بعض الاحتياطات الواجب اتباعها عند تناول مارفيلون

إذا كانت المرأة تعاني من أي مرض مزمن وخاصة سرطان الثدي فيجب عليها استشارة الطبيب المختص قبل تناول هذه الحبوب حتى لا تصاب بجلطة او يسبب الوفاة، وإذا كانت تعاني من مرض الخثار الوريدي العميق ومرض ارتفاع في ضغط الدم وأمراض الكلى والكبد ومرض الانضمام الرئوي.

إذا كانت المرأة تعاني من أي مرض من هذه الأمراض فيجب عليها عدم تناول حبوب مارفيلون لمنع الحمل وذلك لأنها تسبب حدوث بعض المضاعفات الأخرى، ومرضى السكر لا يمكن لهم تناول هذه الحبوب ويجب عدم تناولها إذا كانت المرأة ترضع طبيعي.

متى يجب التوقف عن تناول حبوب منع الحمل مارفيلون

إذا ظهرت هذه الأعراض على المرأة فيجب عليها التوقف عن تناول حبوب منع الحمل مارفيلون حدوث أي مشكلة في الكبد وعدم القدرة على تحمل العدسات اللاصقة وحدوث بعض المشاكل في النظر، وحدوث ارتفاع واضح في ضغط الدم ودخول المرأة في اكتئاب حاد وحدوث أي مضاعفات بعد عملية الجراحة الانصمامية.







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