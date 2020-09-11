حذف درس من منصة مدرستي… كيف ادخل الحصص في منصة مدرستي

حذف درس من منصة مدرستي

يبحث جميع الكادر التعليمي عن طريقة حذف درس من منصة مدرستي في حالة وجود درس ملغي، حيث توفر منصة مدرستي جميع الإمكانيات التي تتيح فرص التعلم عن بُعد للطالب والمُدرس.

نبذة عن منصة مدرستي للتعليم عن بُعد

تكون منصة مدرستي للتعليم عن بُعد واحدة من المنصات الإلكترونية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، وفي العموم تكون تلك المنصات التعليمية تساعد الكثير من الطلاب في استكمال الدراسة وهذا يكون متاح لجميع المراحل التعليمية المتنوعة.

تكون منصات التعلم عن بُعد هي الوسيلة التي يلجأ لها الدول المتقدمة في استكمال مسيرة التعليم دون التعطل بسبب الظروف التي تجتاح جميع دول العالم وهي انتشار فيروس كورونا الوبائي الذي استهدف جميع الدول العربية والغربية في نهاية عام ألفين وتسعة عشر ميلادي.

موقع المواطن من الأراضي السعودية يقدم لجميع أفراد كارد التعليم عن بُعد طريقة بسيطة تمكنهم من حذف درس من منصة مدرستي، التي تُعد من واحدة من أشهر وأكبر المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية.

هل يمكن حذف الدرس من منصة مدرستي

تحرص منصة مدرستي التعليمية على توفير جميع الإمكانيات التي يحتاج لها الطالب والمُعلم لإتمام عملية التعلم عن بُعد، وفي ضوء هذا توفر المنصة إمكانية حذف درس من منصة مدرستي دون الحاجة إلى إجراءات مُعقدة وتشكل عبء على الكادر التعليمي.

خطوات حذف درس من المنصة التعليمية مدرستي

عن طريق الاستعانة بشبكات الانترنت يتم الدخول على منصة مدرستي للتعلم عن بُعد وهذه تكون أولى خطوات حذف درس من منصة مدرستي.

يقوم المُدر بإدخال المعلومات التي تتعلق بالحساب الخاص له على تلك المنصة التعليمية.

بعد تسجيل الدخول يتم الدخول على المقررات والمصادر ويتم الحصول عليهم عن طريق الضغط على الأيقونة المتواجدة في الجزء العلوي من يمين الصفحة الرئيسية للمنصة.

يتم الدخول على الدروس المضافة على المنصة والقيام بالبحث عن الدرس المراد حذفه وتحديده، وبعد ذلك يتم الضغط على حذف وبذلك يكون تم الحذف بخطوات في غاية السهولة.

ما هي طريقة إضافة درس على منصة مدرستي

يتمكن كارد التعليم من إضافة درس على منصة مدرستي التعليمية المتطورة، وتتم تلك العملية بخطوات بسيطة وهي كالتالي:

في البداية يجب أن يقوم المُعلم بتسجيل الدخول على المنصة ويكون هذا عن طريق استعمال حساب مايكروسوفت الخاص بكل فرد من هيئة التدريس على منصة مدرستي التعليمية.

يقوم المُدرس بعد ذلك بالضغط على الجدول وهو يحتوي على جميع الحصص المقدمة للطلاب بمختلف المواد الدراسية والمناهج المقررة.

من خلال الجدول الدراسي يتم اختيار الحصص وعن طريقها تظهر أيقونة القيام بإعداد درس حالاً، وعند الضغط عليها تظهر أمام المُعلم أيقونة التالي حتى ينتقل إلى الصفحة التالية.

بعد ذلك يتمكن المدرس من إضافة المعلومات والمحتويات العلمية إلى الدرس الذي يتقدم للطالب وبعد ذلك يقوم بإضافة الواجبات التي تكون مهمة الطالب بعد تلقي الدرس.

كما يتمكن المُعلم من وضع الاختبارات التي تقدم للطالب حتى يتم التأكد من وصول المعلومة إلى عقل الطالب وهذا يكون مؤشر فهم الطالب للمحتوى العلمي المقدم له من خلال الدرس.

ما هي مدة الحصص في منصة مدرستي

أكد مصدر إعلامي تابع إلى وزارة التعليم التابعة إلى المملكة العربية السعودية أن مدة الحصص تختلف من مرحلة إلى أخرى وهذا يكون راجع إلى مدى القدرة الاستيعابية للطلاب وهي تكون مختلفة من مرحلة تعليمية إلى مرحلة أخرى.

تم تحديد الحد الأقصى إلى الحصص المقدمة إلى مرحلة التعليم الابتدائية حيث أنها لا تزيدي عن مدة خمسة وثلاثون دقيقة فقط حتى لا يشعر الطالب بالملل من طول الحصة، كما أن أكد المصدر المسؤول على وصول مدة الدراسة في حصة التعلم عن بُعد في المرحلة المتوسطة إلى أربعين دقيقة فقط وهذا يكون مُطبق على طلاب مراحل دراسة الثانوية العامة.

ما هي طريقة إنشاء حصة من منصة مدرستي

تكون الخطوة الأول في التعامل مع منصة مدرستي للتعلم عن بُعد هي تسجيل الدخول إلى المنصة بالطريقة الصحيحة والمعتاد عليها من الطالب والمُعلم.

بعد التأكد من تسجيل الدخول يتم البحث عن المناهج والمقررات ويتم منها القيام باختيار الدرس المراد إنشاء له الحصة.

هنا يتم اختيار الدرس المطلوب والذي لم يتلقاه الطلاب من قبل ويجب أن يكون يحتوي على المادة العلمية المناسبة، وبعد تحديد الدرس الافتراضي يتم اختيار حضور الطلاب.

يتم الحصول على خيار حضور الطلاب من خلال الضغط على أيقونة خيار نوع الدرس، وبعد ذلك يتم التوجه إلى أيقونة التالي وهنا تظهر صفحة تتيح للمُعلم إمكانية وضع الواجبات للطلاب.

بعد الانتهاء من إضافة المواد الإثرائية والاختبارات والواجبات يتم الضغط على أيقونة الحفظ وبهذا يكون المُعلم انتهى من إنشاء حصة للتعلم عن بُعد بكامل الخطوات.

لا يبقى للمُعلم سوى الضغط على الانتقال إلى الدرس في الموعد المحدد للحصة، وهنا يتم اختيار رابط عرض الدرس ويتمكن من اختيار طريقة الاستخدام وهي حساب مايكروسوفت.

مواعيد بداية حصص التعلم عن بُعد من خلال المنصة

تكون مواعيد دراسة الطلاب الدارسون في المرحلة الابتدائية من خلال منصة مدرستي للتعليم عن بُعد تبدأ في تمام الساعة ظهرًا وهذا الموعد يكون ثابت لجميع الطلاب في تلك المرحلة وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساءً، أما عن باقي مراحل التعليم عن بُعد من خلال منصة مدرستي فهي تكون في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتظل مستمرة حتى الوصول إلى الساعة الثانية ظهرًا.

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