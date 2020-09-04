حرب جديدة بين والد ميسي ورابطة الدوري الإسباني

المواطن - محمد سمعه

دخل خورخي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حرب جديدة مع رابطة الدوري الإسباني، وذلك بعد أن أكد أنه لا يُوجد أي شرط جزائي يمنع نجله من مغادرة برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان والد نجم برشلونة أصدر بيانًا رسميًّا أكد من خلاله أن نجله يحق له فسخ العقد مع برشلونة قبل نهاية موسم 2019/ 2020، مضيفًا أنه لا صحة لما تردد عن وجود شرط جزائي قدره 700 مليون يورو في عقده مع النادي الكتالوني.

رابطة الليجا ترد على ادعاءات والد ميسي:

وردت رابطة الدوري الإسباني ببيان ناري اليوم على والد النجم الأرجنتيني مؤكدة أن بند الـ700 مليون يورو موجود في عقده، وإذا أراد الخروج من برشلونة عليه دفع المبلغ المذكور للسماح له بالانتقال لفريق آخر.

وفي وقت سابق، أكد الصحفي الإسباني مارسيلو بيلشر على أن النجم الأرجنتيني ميسي لن يهدأ حتى يرحل عن صفوف النادي الكتالوني، مضيفًا أن رحيل البرغوث الأرجنتيني بات قريبًا.

نجم برشلونة يرغب في خوض تجربة جديدة مع فريق آخر:

وكان بيلشر سبق له أن تحدث عن اقتراب البرازيلي نيمار دا سيلفا من مغادرة برشلونة والانتقال لـ باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو ما تحقق بالفعل في صيف عام 2017.

وفي السياق ذاته، قال الصحفي ألفريدو مارتينيز الصحفي بإذاعة أوندا كيرو الإسبانية: إن النجم الأرجنتيني يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة في نادٍ آخر قبل اعتزال كرة القدم.







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