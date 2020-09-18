حرس الحدود المصري ينقذ 11 صيادًا تركيًا من الغرق

المواطن - متابعة
أنقذت قوات حرس الحدود المصرية، 11 مواطنًا تركيًا من الغرق يعملون في مهنة الصيد، أثناء تنفيذ دورية بحث ونجدة.
وقال اللواء أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود المصرية، في حديثه مع قناة “دي إم سي”، إن القوات استطاعت نجدتهم بعد غرق قارب الصيد الخاص بهم على الحدود المصرية.
ولفت إلى أن قوات حرس الحدود قدمت لهم في وقت لاحق الرعاية الطبية اللازمة، حتى تم التواصل مع الجهات المختصة وتسليمهم.
ذات صلة :
الساعد: أردوغان لص غاز لطيف معه سكين صدئة لماذا أطلقت تركيا اسم عروج ريس على سفينة تنقيب البحر المتوسط؟ تركيا ترفض قرار الجامعة العربية المطالب بوقف تدخلاتها لجنة وزارية عربية تؤكد عدم شرعية التواجد العسكري التركي وتدعو أنقرة للانسحاب
Subscribe
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments