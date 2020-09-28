حساب المواطن : لا يتم إضافة التابعين تلقائيًّا في البرامج

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه لا يتم إضافة التابعين تلقائيًّا في البرنامج، ولكن بإمكان رب الأسرة إضافة التابعين عن طريق حسابه (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، إضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة حفظ).

ضوابط حساب المواطن:

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

شروط استمرارية الدعم:

وجاء من ضمن تعديلات حساب المواطن إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو القادم للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

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