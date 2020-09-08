حساب المواطن يستبق الدعم بالتأكيد على مستندات الاستقلالية

المواطن - الرياض

قبل ساعات من إيداع الدفعة 34 من دعم حساب المواطن، أعاد البرنامج التأكيد على مستندات الاستقلالية التي يجب إرفاقها لكل من تقدم في البرنامج كفرد مستقل.

مستندات الاستقلالية

وقال أحد المستفيدين في رسالة إلى خدمة المستفيدين في البرنامج : ما هي مستندات إثبات الاستقلالية المطلوبة ؟ وردت عليه بالقول: في حال كان المستفيد “فرد مستقل” لا بد من إرفاق أحد المستندات التالية لإثبات الاستقلالية وتشمل ما يلي:

عقد إيجار موحد صادر من منصة إيجار.

صك الملكية للسكن.

تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – قطاع حكومي – خاص بالنسبة للطلاب.

وجدد حساب المواطن التأكيد على أن يكون المستند باسم المتقدم بالطلب، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.

ضوابط حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

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