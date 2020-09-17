حساسية الجلد وانواعها بالصور

حساسية الجلد هي عبارة عن تهيجات موجودة في الجلد والتي تحدث بسبب تعرض الجسم لمادة معينة وذلك نتج عنه حساسية الجلد وانواعها بالصور وذلك لمعرفة طرق العلاج الصحيحة لهذا المرض والذي يضايق الكثير من الأشخاص.

سبب حساسية الجلد

هناك العديد من الأسباب التي تسبب حدوث حساسية للجلد لذلك الكثير من الأشخاص يتساءلون عن حساسية الجلد وانواعها بالصور حتى يتم السيطرة على هذا المرض إلى سوف ينتشر في كل أنحاء الجسم، موقع المواطن سوف يقدم الكثير من الأسباب والأنواع لهذا المرض.

في الحقيقة لم يتوصل العلماء إلى معرفة السبب الرئيسي لحدوث حساسية الجلد حتى هذا الوقت، ولكن تم وضع بعض النظريات التي قد تسبب الحساسية.

أن الأطفال الذين لم يناولوا رضاعة طبيعية يكونوا أكثر عرضه لحدوث حساسية الجلد من الأطفال الذين قاموا برضاعة طبيعية.

الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المصانع ويتعرضون أكثر من غيرهم للمخلفات التلوث الصناعي فذلك يسبب لهم حدوث حساسية في الجلد.

على عكس الذين يسكنون في الأرياف ووسط الخضرة والأشجار الطبيعية فهم يكونوا أقل عرضه للتعرض لحساسية الجلد.

إذا كان أحد الوالدين مصاب بحساسية الجلد فذلك قد ينقل العدوى إلى الطفل بسبب العوامل الوراثية.

نقص المناعة عند الأطفال تجعلهم أكثر عرضة عن غيرهم للإصابة بحساسية الجلد.

المواد المسببة لحساسية الجلد

كما ذكرنا المواد الطبيعية والأسباب الطبيعية لحدوث حساسية الجلد يجب ذكر المواد أو الأدوية التي قد تسبب حدوث الحساسية ومن هذه الأدوية ما يلي.

هناك بعض الأدوية التي تسبب حدوث حساسية في الجلد ومن هذه الأدوية البنسلين ويجب ان يكون المريض على علم من قبل بأنه يعاني من حساسية اتجاه هذا الدواء.

هناك بعض الألبان التي عند تناولها قد تسبب حساسية الجلد مثل مشتقات الألبان والأسماك وكذلك بعض الخضروات والفواكه.

حبوب اللقاح او زهور الربيع الموجودة بداخل الخضراوات تسبب حساسية كبيرة لدى الكثير من الأشخاص.

أنواع الحساسية

تختلف أنواع الحساسية ولذلك تختلف طريقة العلاج لها لذلك يجب التعرف على حساسية الجلد وانواعها بالصور وهذه الأنواع هي.

هناك بعض أنواع الحساسية التي تؤثر بشكل سلبي على فروة الرأس وهي الحساسية الضوئية والتي يكون سببها الجلوس بشكل مطول تحت أشعة الشمس الضارة.

تقوم أشعة الشمس بصبغ لون الشعر واليدين والوجه، يصاب الشخص بهذه الحساسية إذا قام بوضع بعض المواد المعينة على بشرته.

احتواء هذه المواد على المضادات الحيوية وهرمون الاستروجين وبعض المركبات العضوية الأخرى وأنواع العطور المختلفة والشامبو الذي يستخدم للشعر.

الحساسية العصبية

العصبية الزائدة هي السبب الرئيسي في حدوث هذه الحساسية وذلك بسبب التوتر الذي يصيب الجسم فيجعل الشخص غير مركز ولا يجيد فعل شيء.

التوتر يؤدي إلى حدوث طفح جلدي في الجسم ويكون من الصعب علاج هذه الطفح بشكل موضعي فيجب علاج مثل هذه الحالات بعلاج نفسي وليس علاج موضعي.

كما انه بسبب التوتر فيقوم الشخص المصاب بفك فروة شعره بطريقة قوية وعفوية دون التركيز مما يسبب في ظهور الحبوب والأمراض الجلدية المختلفة.

أنواع حساسية الجلد

تتعدد أنواع حساسية الجلد فهناك أكثر من نوع لهذه الحساسية وتختلف مسببات هذه الحساسية وتختلف طرق علاجها من شخص إلى آخر ومن هذه الأنواع هي.

الحساسية الحادة

تحدث الحساسية الحادة بسبب تصادم او احتكاك جسم الإنسان بجسم شخص آخر، أو احتكاكه ببعض أنواع العطور المختلفة أو الطفح الجلدي والحكة.

الحساسية الحادة في العادة يكون سببها ملامسة شخص لشخص آخر فهي تفضل الابتعاد عن الأشخاص بالقدر الكافي وخاصة إن كان الشخص مريض.

الحساسية الشديدة

احتار الأطباء في البحث عن سبي واضح لحدوث هذه الحساسية حيث أنه لا يوجد سبب مباشر لها حتى يتم السيطرة عليها وعلاجها بطريقة صحيحة.

الحساسية الشديدة قد تصيب أي شخص في أي وقت من كل الأعمار فليس لها سن معين أو سبب للحدوث أو وجود وقت معين لها.

هناك بعض الأعراض التي يستطيع منها الأطباء أو الأشخاص العاديين معرفة أن هذه هي الحساسية الشديدة المعروفة لدى الكثير.

حدوث نزيف للدم وكذلك تغير لون الجلد بشكل واضح فيصبح لونه مختلف عن لون الجلد الطبيعي.

كما أن من أعراضها الشعور بالألم الشديد القوي ووجود حكة في كل أجزاء الجسم وخاصة في المكان المصاب بالحساسية.

كما يوجد التهاب الجلد الاحتكاكي والذي يحدث نتيجة ان الشخص يقوم باستخدام بعض الأنواع المختلفة من المواد الكيميائية.

استخدام الصابون أو الأسمنت قد تسبب حدوث هذه الالتهابات وتظهر في العادة عند الأشخاص المصابين بالحساسية من قبل الاستعمال.

علاج حساسية الجلد

هناك بعض الطرق أو الأدوية التي يمكن استخدامها لعلاج حساسية الجلد ومن هذه العلاجات هي.

يجب عدم تناول الأطعمة التي تسبب الحساسية.

يجب عدم تناول أو الحد من الأدوية التي يوجد بها مواد تسبب الحساسية لهذا الشخص إن شرب منها.

لابد من المداومة على تناول اللقاحات التي تكون ضد الحساسية.

ينصح باستعمال الكريم أو المرهم الموضعي على المناطق التي يوجد بها حساسية.

لابد من تناول الأدوية التي تكون على شكل حبوب للحفاظ على الجسم من الحساسية وكذلك تخفف الألم.

لابد من الابتعاد عن أي شيء حار والحرارة بشكل عام عند شعور الشخص بطفح جلدي او حساسية وذلك لأن الحرارة تزيد من شدتها.

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