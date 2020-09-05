حسم مصير دجانيني مع أهلي جدة خلال 24 ساعة

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي أهلي جدة لاستقبال قرار ناري، خلال الـ24 ساعة، حول مصير اللاعب الرأس أخضري دجانيني تافاريس، وذلك بعد أن طلب فسخ تعاقده مع الراقي بالفترة الأخيرة.

السبب وراء طلب دجانيني الرحيل عن أهلي جدة:

وكان دجانيني طلب الرحيل عن الراقي وعدم الانضمام للفريق مرة أخرى؛ وذلك بسبب تقليل راتبه دون علمه بالفترة الأخيرة، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وستُصدر غرفة فض المنازعات التابعة لمحكمة التحكيم الرياضية قرارها حول قضية فسخ عقد دجانيني مع الراقي غدًا الأحد الموافق السادس من سبتمبر وفقًا لـ GOAL.

وكان مجلس إدارة الراقي وجه تهمة لوكيل أعمال اللاعب دجانيني بأنه يتعمد خلق المشاكل ومنع اللاعب من الالتزام مع الراقي وذلك من أجل تسويقه للفرق الأخرى والتربح منه ماليًّا.

ويُعاني الراقي من عدم الاستقرار بالفترة الأخيرة؛ مما أدى لخسارة الفريق من ضمك وأبها وتعادل مع الشباب في آخر 3 جولات من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيواجه أهلي جدة في الجولة الثلاثين والأخيرة، من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فريق الرائد يوم الأربعاء المقبل، حيث يسعى الراقي للفوز، وذلك من أجل إنهاء الموسم في المركز الثالث والمؤهل لـ دوري أبطال آسيا في موسم 2020/ 2021.

الراقي يخسر في غياب السومة:

وكان الراقي خسر، أمس الجمعة، من نادي أبها بنتيجة هدفين لهدف في الجولة التاسعة والعشرين، حيث غاب عمر السومة عن المباراة بسبب الإصابة.







شارك الخبر