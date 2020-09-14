حسن القيد يغادر مباراة الأهلي والشرطة متأثرًا بإصابته

المواطن - محمد سمعه

غادر اللاعب حسن القيد لاعب الأهلي مباراة الشرطة العراقي المقامة حاليًا بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا بسبب الإصابة.

هيثم عسيري بديلًا لنجم الأهلي المصاب

وتعرض القيد لإصابة قوية بالدقيقة السابعة عشرة من عمر الشوط الأول أمام نادي الشرطة، ليغادر المباراة مجبرًا بسبب الإصابة وقام المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الراقي بالدفع باللاعب هيثم عسيري بدلًا منه.

وشهد الشوط الأول من المباراة تألقًا غير عادي من الحارس محمد العويس الذي أنقذ مرمى الراقي من فرص تهديفية محققة ضد نادي الشرطة.

وجاء تشكيل الراقي مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، عبدالله حسون وطلال العبسي وعبدالباسط هندي ولوكاس ليما في خط الدفاع، علي الأسمري ومحمد المجحد وماركو مارين وسلمان المؤشر وحسن القيد في خط الوسط، عمر السومة في خط الهجوم”.

القائمة الاحتياطية لفريق الأهلي

أما القائمة الاحتياطية للراقي فجاءت مكونة من: “محمد الربيعي، حسين عبدالغني، هيثم عسيري، حسين المقهوي، عبدالرحمن غريب، محمد البصاص، يزيد البكر، مازن أبو شرارة، أحمد بصاص، يوسف الحربي”. وفي وقت سابق، تعرض الراقي لصدمة قوية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة فريق الشرطة العراقي اليوم الاثنين في الجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا. وكان الراقي تقدم بطلب لـ الاتحاد الآسيوي من أجل استبدال اللاعب البوسني ألفيس ساريتش المُصاب بقطع في الرباط الصليبي بلاعب آخر في قائمة الراقي المشاركة آسيويًا. ولكن رفض الاتحاد الآسيوي طلب الأهلي، حيث تنص اللوائح في قانون دوري أبطال آسيا على السماح باستبدال اللاعب في القائمة قبل مباراة الفريق بـ7 أيام، وجاءت إصابة ساريتش يوم الأربعاء الماضي في مباراة الرائد بالدوري السعودي، أي قبل لقاء الشرطة العراقي بـ5 أيام وهو ما جعل الاتحاد الآسيوي يرفض طلب الراقي وفقًا لـ صحيفة “الاقتصادية”.







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