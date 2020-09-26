حسين العيسى وحداويًّا حتى 2025

المواطن - الرياض

أعلن نادي الوحدة السعودي التعاقد مع اللاعب حسين العيسى حتى 2025.

ونشر نادي الوحدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورة للاعب حسين العيسى معلقًا عليها بالقول: “كيتا وحداوي حتى 2025”.

جدير بالذكر أن حسين أحمد العيسى من مواليد 29 ديسمبر 2000، وهو لاعب كرة قدم يلعب في نادي العدالة.

وقبل أيام، بدأت إدارة نادي الوحدة في الاستعداد لمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، أملًا في الظهور بشكل جيد في الموسم الرياضي المقبل.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الفوز على الحزم بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليضمن المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وتأمل إدارة النادي في الاستعداد جيدًا لبطولة دوري أبطال آسيا 2021؛ ما دفعها للتعاقد مع المدرب البرتغالي إيڤو فييرا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

وكانت إدارة النادي قد أنهت تعاقدها مع المدير الفني الأوروغوياني دانييل كارينيو في أغسطس الماضي، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وكلفت عيسى المحياني بقيادة الفريق مؤقتًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعلن فرسان مكة عن التعاقد مع اللاعب الأسترالي ديمتري بيتراتوس لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم حتى 2023، كما نجحت الإدارة في تمديد عقد النجم جابر عيسى حتى 2024.

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