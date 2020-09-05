حصاد زيارة وزير الرياضة لـ نجران وجازان وعسير والباحة والطائف

المواطن - محمد سمعه

كشف الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” اليوم عن حصاد زيارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة لمناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومحافظة الطائف.

ما فعله وزير الرياضة:

وخلال الزيارة التقى الأمير عبدالعزيز الفيصل بـ أمراء المناطق والمسؤولين وتقابل مع الرياضيين والشباب ورواد الأعمال والمتطوعين ورؤساء الأندية.

كما قام الأمير عبدالعزيز الفيصل بتدشين وافتتاح مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بـ نجران والمركز الإعلامي لنادي ضمك، وتدشين منشأة نادي عكاظ بمحافظة الطائف.

ووجه الأمير عبدالعزيز الفيصل بإنشاء 12 ملعبًا رديفًا وزار وتفقد 9 منشآت رياضية، وشارك أيضًا في ورشة عمل التدريبات الخاصة بـ معسكر برنامج ابتعاث المواهب السعودية.

وبعد تدشين منشأة نادي عكاظ الرياضي، رفع وزير الرياضة خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولـ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم المستمر وغير المحدود للقطاع الرياضي.

وفي وقت سابق، أصدر الأمير عبدالعزيز الفيصل توجيهًا يقضي باستبعاد مدير الموقع التابع لشركة الصيانة المشرفة على مدينة الملك سعود الرياضية بمنطقة الباحة، وتوجيه إنذار للشركة والتحقيق في مسببات ضعف المتابعة لمرافق المدينة، مع رفع تقرير عاجل عن أداء شركة الصيانة بشكل دوري لضمان تلافي الخلل.

وذكر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” أن هذا القرار صدر بعد ظهور خلل خلال زيارة الأمير عبدالعزيز الفيصل لمرافق المدينة.

عبدالعزيز الفيصل يعفي مدير فرع الوزارة بالباحة:

ولكون هذا الخلل يمثل قصورًا في الأداء والمتابعة من قبل فرع الوزارة بالمنطقة، فقد أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة قرارًا بإعفاء مدير فرع الوزارة بالباحة من منصبه، وتكليف صالح الغامدي مديرًا لفرع الوزارة، علمًا بأن الشركة المشار لها معنية بصيانة مرافق المنشأة ولا علاقة لها بأعمال التطوير الجارية في المدينة.







شارك الخبر