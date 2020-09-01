حظر دخول القادمين إلى مصر دون تحليل PCR بدءاً من اليوم

المواطن - متابعة

بدأت السلطات المصرية تطبيق قرار الحكومة بحظر دخول القادمين إلى أراضيها من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، في إطار خطة الدولة لمواجهة فايروس كورونا المستجد.

ونقل موقع “اليوم السابع” عن مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي قولها، إن أولى الرحلات التي سيطبق على ركابها قرار الحكومة المصرية هي رحلة لشركة طيران قادمة من مدينة الدمام السعودية على متنها 150 راكباً، وأخرى قادمة من مدينة أثينا اليونانية وعلى متنها 99 راكباً.







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