حقيقة اقتراب تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الهلال

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ اقترب من تولي الرئاسة الشرفية لنادي الهلال السوداني.

تركي آل الشيخ ورئاسة الهلال

وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية تؤكد اقتراب تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لنادي الهلال السوداني خلال الفترة المقبلة، قبل أن يؤكد صحافي سوداني يُدعى أحمد علي عبدالقادر هذا الخبر.

وقال عبدالقادر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تركي آل الشيخ يقترب من الرئاسة الشرفية للهلال السوداني”، ليرد عليه مالك نادي ألميريا الإسباني قائلًا: “شرف لا أنكره”.

وتفاعلت الجماهير مع هذه التغريدة، وقال حافظ الفتح: “أحباب أبو ناصر في الهلال السوداني هل سوف يصنع لنا أبو ناصر فريقًا يأتي لنا بالأميرة السمراء التي انتظرناها طوال 89 عامًا هل سوف يدخل أبو ناصر التاريخ ويفرح 40 مليون هلالي”.

آل الشيخ وتجارب رياضية

وكان آل الشيخ قد تولى الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري خلال الفترة السابقة، قبل أن يستقيل من المنصب بشكل رسمي، بسبب خلافات عديدة مع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

وامتلك استثمر نادي بيراميدز قبل أن يُقرر الانسحاب الرياضي من مصر، واستحوذ بعد ذلك على نادي ألميريا الإسباني الذي يُنافس في دوري الدرجة الثانية، وكان قريبًا من التأهل إلى الليغا قبل أن يخسر في الملحق.







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